PSG Mercato : Un cador de Serie A se rétracte pour Icardi

Publié par Ange A. le 21 mai 2021 à 10:00

Recruté l’été dernier, Mauro Icardi pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Si un retour en Serie A est souvent évoqué à son sujet, le buteur argentin ne devrait pas rejoindre un géant du football italien.

Une piste en moins pour Mauro Icardi

Présenté comme le successeur d’Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi est à la peine cette saison. Auteur de 13 buts et 6 passes décisives, l’attaquant argentin réalise une saison moins prolifique par rapport à sa première. Il avait terminé la campagne 2019-2020 avec 20 réalisations et 4 offrandes. Ce qui avait poussé Leonardo à lever son option d’achat contre 50 millions d’euros l’été dernier. Concurrencé par Moise Kean et ses 19 réalisations, l’ancien intériste pourrait déjà quitter la capitale. Un retour en Italie est d’ailleurs évoqué au sujet de son avenir. Seulement, l’avant-centre de 28 ans ne devrait pas rebondir en Lombardie comme l’indique la presse locale.

Icardi barré par Olivier Giroud ?

Selon les informations de Tuttosport, l’AC Milan a décidé de recaler Mauro Icardi. Le coût de son transfert de Paris et ses exigences salariales seraient un frein pour le pensionnaire de San Siro. L’actuel 3e de Serie A s’intéresserait désormais à une piste moins onéreuse selon la même source. En fin de contrat à Chelsea, Olivier Giroud serait sur les tablettes du Milan. Bien que sélectionné par Didier Deschamps, le buteur de 33 ans est à la peine à Chelsea. Il n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Malgré son temps de jeu réduit depuis l’arrivée de l’Allemand à Londres, Giroud compte 11 réalisations cette saison avec les Blues. Dans ce dossier à zéro euro, l’AC Milan devra se méfier de son voisin, l’Inter, sacré champion d’Italie. Ancien coach de Chelsea, Antonio Conte cherche à faire venir l’international tricolore depuis son retour en Italie.