OM Mercato : Mandanda adresse un message fort à Sampaoli

Publié par Ange A. le 22 mai 2021 à 00:30

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a ouvert la porte à l’arrivée d’un nouveau portier. Titulaire au poste, Steve Mandanda a réagi à l’annonce du coach de l’OM.

Un nouveau gardien attendu à Marseille cet été

En fin de contrat, Yohann Pelé ne sera pas conservé à l’issue de la saison. Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli ne compte pas se contenter de Steve Mandanda et de Simon Ngapandouetnbu la saison prochaine. Le technicien a indiqué que l’ OM va recruter un nouveau gardien de but cet été. Le coach marseillais s’attend à ce que ce renfort vienne concurrencer le capitaine du club phocéen. « Steve est un emblème du club et il a l’avantage de l’expérience. Le gardien qui viendra devra être en capacité d’être en concurrence avec lui. Steve fait partie de l’histoire du club, mais il devra se battre avec un concurrent. Il devra se motiver pour rester à un haut niveau », a déclaré Sampaoli en conférence de presse. Indexé par son entraîneur, le portier de 36 ans a répondu au challenge qui lui est proposé.

Steve Mandanda se tient prêt pour la concurrence

Titulaire dans les cages de l’Olympique de Marseille depuis une dizaine de saisons, Steve Mandanda n’est pas effrayé par l’arrivée d’un nouveau gardien. « Personnellement, je suis là. La concurrence, je l’ai tout le temps, que ce soit par rapport à mes performances où l’on est jugé. Je me dois d’être performant et bon si je veux jouer et c’est ce qui va se passer la saison prochaine », a lâché l’international tricolore. Prêt pour la concurrence, l’ancien havrais n’exclut pas de lâcher prise si jamais il ne donne plus satisfaction. « Si je sens que je n’ai plus la force, que je n’ai plus le niveau, il faut arrêter », a confié le portier dont le contrat a été prolongé l’été dernier jusqu’en 2024.