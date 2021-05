OM Mercato : Sampaoli confirme une première arrivée estivale !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 18:30

Interrogé en conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria, président de l’ OM, avait déjà annoncé cette envie pour le prochain mercato estival. Ce vendredi, c’est son entraîneur Jorge Sampaoli qui confirme l’ambition du club marseillais pour son avenir.

Mercato OM : Un gardien de but attendu cet été

« On a Steve Mandanda et Simon Ngapandouetnbu sous contrat. Il faudra probablement chercher un autre gardien pour la saison prochaine », avait indiqué Pablo Longoria dans des propos relayés sur le site officiel de l’Olympique de Marseille. À 36 ans, Steve Mandanda prouve au fil des saisons qu’il est encore bon pour le service, mais la direction de l’ OM songe déjà à l’avenir. Présent devant les médias ce jour, Jorge Sampaoli a donc confirmé que pour le marché des transferts qui s’ouvre le 9 juin prochain, son club a décidé de faire venir un nouveau gardien de but pour concurrencer le champion du monde 2018.

« Steve est un emblème du club et il a l'avantage de l'expérience. Le gardien qui viendra devra être en capacité d'être en concurrence avec lui. Steve fait partie de l'histoire du club, mais il devra se battre avec un concurrent. Il devra se motiver pour rester à un haut niveau », a déclaré le coach argentin, confirmant ainsi les propos tenus par son président en avril dernier.

Qui pour concurrencer Steve Mandanda à l’ OM ?

À la recherche d’un concurrent à Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille est annoncé un peu partout sur les traces de divers gardiens de but. Si en Ligue 1, le nom d’Alban Lafont a été longtemps associé à Marseille avant que le FC Nantes ne lève son option d’achat fixée par la Fiorentina, Pablo Longoria « se positionne sur le gardien du CA Talleres, Joaquín Blázquez. Né en 2001, il avait été prêté au FC Valence lors de la saison 18/19 grâce à Pablo Longoria avant de retourner en Argentine », selon l’Insider @Treize013.

D’après Calciomercato, l’ OM a aussi coché le nom d’Alessio Cragno, gardien de but de Cagliari. L’Italien de 26 ans a une belle cote en Europe et notamment en Serie A où le SSC Naples et l’AS Roma s’intéressent à lui. Une somme de 15 à 20 millions d’euros est évoquée. L’Équipe a aussi évoqué un intérêt pour Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich.