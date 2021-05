OM : Mandanda glisse un précieux conseil pour le mercato

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 00:30

Numéro un au poste d gardien de but, Steve Mandanda s’est exprimé sur le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. La direction de l’OM sera notamment sollicitée cet été au vu des nombreux départs annoncés au club.

Vers un mercato agité pour l’OM Cet été

Une dizaine de joueurs vont quitter l’Olympique de Marseille cet été. En fin de contrat, les Yuto Nagatomo, Yohann Pelé, Florian Thauvin et autres Valère Germain sont appelés à quitter l’OM. La direction du club phocéen compte sur certaines ventes, comme celle de Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car pour se renforcer. Entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli attend également du renfort dans les buts. Le coach du club provençal souhaite notamment recruter un portier à même de concurrencer Steve Mandanda. Numéro un dans la hiérarchie à son poste, le gardien de 36 ans est d’ailleurs prêt pour ce défi. Il en a profité pour glisser un message à ses dirigeants.

Mandanda attend un mercato intelligent cet été

Le portier international tricolore ne s’attend pas à des folies de la part de ses dirigeants cet été. Il leur suggère d’ailleurs de faire montre d’intelligence lors de la prochaine fenêtre des transferts. « Sur la capacité du coach et du staff, je suis complètement sûr et satisfait. Sur les capacités financières, on ne maîtrise pas complètement. Il faut plus le demander au président. On sait qu’il va y avoir énormément de changements. Il va falloir recruter de façon intelligente. On sait que ça va être compliqué. La saison prochaine, on devra être en haut du classement pour espérer faire la Ligue des champions, ça doit être l’objectif du club », a déclaré Steve Mandanda dans un entretien à Téléfoot. Le dernier rempart de l’OM s’apprête pour le moment à disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Marseille est en effet 5e de Ligue 1 à une journée de la fin et ne peut plus finir parmi les trois prmeiers.