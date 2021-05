ASSE Mercato : Hamouma, un ancien Vert accable Claude Puel

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 01:30

Meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne au XXIe siècle, Romain Hamouma pourrait quitter les Verts cet été. Une anomalie pour un ancien de l’ ASSE qui ne comprend pas pourquoi l’attaquant de 34 ans n’a toujours pas prolongé son contrat.

Romain Hamouma dans l’incertitude à l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne reçoit le Dijon FCO dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1. Deux joueurs vont disputer leur dernier match avec l’ ASSE contre le DFCO. Pas prolongés Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet ne seront plus Stéphanois la saison prochaine. Le club a annoncé leur départ à l’issue de la saison sur ses différentes plateformes. Contre Dijon, un autre Vert pourrait également prendre part à sa dernière rencontre sous le mythique maillot des Verts. Également en fin de contrat, Romain Hamouma pourrait quitter le club du Forez une fois la saison terminée. Ancien du club, Benjamin Corgnet pousse pour une prolongation de l’attaquant de 34 ans au vu de tout ce qu’il a apporté pour le club.

Puel prend cher pour Hamouma

Pour le sociétaire de Bourg-en-Bresse (National), Claude Puel devrait normalement pousser pour une prolongation de Romain Hamouma. « Une prolongation, ce serait amplement mérité […] Romain le montre encore cette saison, c’est un très bon joueur qui peut faire la différence à tout moment. Il va peut-être un peu moins vite qu’avant, et encore... Il a toujours des qualités dans ses premiers appuis de déplacement, et de finisseur », a déclaré Benjamin Corgnet dans un entretien à But Football. Reste maintenant à savoir si son appel sera entendu par le coach de l’ ASSE. Celui-ci a annoncé une rencontre avec l’ailier dans « quelques semaines ».