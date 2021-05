ASSE Mercato : Nouvelle décision de Puel, après Debuchy et KMP

Publié par ALEXIS le 22 mai 2021 à 15:00

Claude Puel a scellé le sort des joueurs en fin de contrat à l’ ASSE. Il a également annoncé la couleur sur le mercato estival stéphanois concernant les jeunes joueurs et le poste de gardien de but.

ASSE : Polongation en vue pour Nordin, Moueffek, Bajic et Gourna

L’ ASSE a décidé de se séparer de Mathieu Debuchy (36 ans bientôt ) et Kévin Monnet-Paquet (KMP, 32 ans) à l’issue de la saison. Romain Hamouma (34 ans), un autre joueur en fin de contrat en juin, a quant à lui le choix de poursuivre l’aventure à l’AS Saint-Étienne ou de rejoindre une autre formation. Le club ligérien va en effet lui faire une offre de prolongation de contrat bientôt. Après avoir tranché la question de l’avenir de ces trois joueurs trentenaires, Claude Puel s'est penché sur la situation de jeunes joueurs stéphanois.

L'entraîneur des Verts a fixé une date limite en vue de la prolongation de leurs contrats. « Certains jeunes joueurs seront-ils prolongés ? On fera le point, tranquillement, la semaine prochaine », a-t-il indiqué. En fin de contrat à l' ASSE en 2022, Arnaud Nordin (23 ans), Aimen Moueffek (20 ans) et Stefan Bajic (19 ans) sont concernés. Il y a également Lucas Douath-Gourna (17 ans), dont le contrat va jusqu'en 2023, mais qui est courtisé par de grands clubs européens, dont Chelsea.

Pas de gardien de but attendu à Sainté

Le coach et manager général de l’ ASSE a aussi pris une décision concernant le poste de gardien de but. Aucune recrue n’est attendue à ce poste cet été alors que Jessy Moulin est annoncé vers la MLS. « Je confirme qu'il n'y aura pas de gardien de but qui nous rejoindra », a-t-il précisé.

Claude Puel compte donc sur Jessy Moulin (35 ans), le jeune Étienne Green (20 ans), actuel N°1, et évidemment Bajic. Pour la hiérarchie, l’entraîneur des Verts compte prendre une décision pour la saison prochaine après les stages de présaison.