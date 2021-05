ASSE : Les ambitions d’Aouchiche pour la saison prochaine

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 01:30

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée pour sa dernière sortie en championnat dimanche. Milieu de l’ ASSE, Adil Aouchiche a exprimé sa déception et s’est projeté sur le prochain exercice avec le club du Forez.

L’ ASSE se rate à domicile pour sa dernière contre Dijon

Après son nul contre le Lille OSC lors de sa dernière sortie, l’AS Saint-Étienne espérait terminer la saison sur une bonne note. Dimanche, l’ ASSE recevait le Dijon FCO, déjà relégué en Ligue 2, lors de la 38e journée de Ligue 1. Les Verts se sont inclinés sur le plus petit des scores à Geoffroy-Guichard contre la lanterne rouge du championnat. Une défaite qui laisse un goût amer à Adil Aouchiche. Le milieu stéphanois espérait terminer dans le Top 10 cette saison. « On avait à cœur de gagner ce match, surtout de prendre la dixième place. C’était important pour nous de finir dans la première partie du classement. C’est un match qui est à l’image de notre saison […] Faire un bon match ce n’est pas assez, il faut en faire un très bon pour le gagner », a lâché l’ancien Parisien à Canal Plus.

Le message d’Aouchiche à Puel après Dijon

Déçu du résultat, Adil Aouchiche est déjà tourné vers la saison prochaine. Il affiche d’ailleurs des ambitions pour l’exercice 2021-2022. « Personnellement, j’espère jouer un maximum, grandir avec cette équipe, ce coach et ce club. Bien sûr, on a vécu une saison compliquée, ce serait bien d’hausser le niveau pour la prochaine saison, on se connaît mieux on a plus d’expérience. A titre personnel, je veux jouer au maximum, m’épanouir et apporter ce que je sais faire à l’équipe », a confié le milieu de l’ ASSE. Sa sortie devrait notamment ravir Claude Puel. Le coach stéphanois a poussé pour son arrivée en provenance du PSG l’été dernier en tant que joueur libre.