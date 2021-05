OL Mercato : Défait par Nice, Rudi Garcia confirme son départ

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 01:00

L’Olympique Lyonnais s’est incliné pour sa dernière sortie de la saison contre Nice. Une défaite qui sonne le glas pour Rudi Garcia. Le technicien de 57 ans a annoncé son départ de Lyon après le match.

Rudi Garcia officialise son départ de l’OL

Rudi Garcia a levé le mystère au sujet de son avenir dimanche. Après la défaite de l’Olympique Lyonnais contre l’OGC Nice au Groupama Stadium, le technicien s’est livré sur son futur. Celui-ci va s’écrire loin de Lyon dès les prochaines heures. En fin de contrat, l’entraîneur de 57 ans ne va donc pas prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Une décision irrévocable qu’il a partagée après le revers contre le Gym. « C’est une grande désillusion, je voulais quitter le club en laissant le club en Ligue des Champions. C’est la dure loi du sport. Je ne m’attendais pas à ce scénario. C’est une catastrophe […] Je ne serais pas là. Il y a bien longtemps que j’ai décidé que je ne peux pas réussir les meilleurs résultats dans ces conditions-là », a d’abord déclaré le désormais ancien entraîneur de l’OL.

Une dernière frustrante pour Garcia avec Lyon

Pour Rudi Garcia, il n’est pas question de revenir sur sa décision. « Si le président n’a rien à me proposer demain [lundi], tant mieux, si le club a malgré tout quelque chose à me proposer, je déclinerai poliment. Je ne suis pas candidat à ma propre succession », a tranché le successeur de Sylvinho. Sur le départ, l’ancien coach de l’OM est déçu de terminer sur une défaite et de ne pas qualifier Lyon pour la Ligue des champions. Avec le nul de Monaco, l’OL aurait pu finir 3e en cas de victoire contre Nice. Une situation qui crispe davantage le coach francilien. « C’est un scénario cauchemar pour nous […] Ça m’embête de partir comme ça […] Nous n’avons pas réussi à ramener un trophée au Président, au Club, aux supporters. C’est la fausse note de cette fin de saison », a déploré le technicien recruté en octobre 2019. Il devient le premier entraîneur lyonnais à finir deux saisons de suite hors du podium de Ligue 1 depuis 1998.