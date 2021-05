PSG Mercato : Agüero, Messi, Guardiola écœure le Paris SG

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 08:30

Comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain souhaite recruter Lionel Messi en tant que joueur libre. Outre la piste menant au sextuple Ballon d’Or, le nom de Sergio Agüero est aussi associé au PSG. Mais pour Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, aucun de ces attaquants ne rejoindra le PSG.

Guardiola refroidit Leonardo pour Agüero

Sergio Agüero a disputé son dernier match avec Manchester City dimanche. Pour sa dernière avec les Citizens, l’avant-centre de 32 ans s’est offert un doublé contre Eveton (5-0). Une performance qui lui permet de devenir le meilleur buteur d’un seul club en Premier League. Libre au prochain mercato, l’attaquant argentin est courtisé par le Paris Saint-Germain et est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Si officiellement rien n’est encore réglé pour son futur, Pep Guardiola indique que ce dossier à zéro euro est déjà bouclé. Après la correction infligée aux Toffees, le coach des Skyblues a annoncé le transfert d’Agüero au Barça. Le technicien catalan avait déjà annoncé le départ du défenseur central Eric Garcia à Barcelone après son sacre en Carabao Cup.

Guardiola enterre les derniers espoirs pour Lionel Messi

Pour l’entraîneur de Manchester City, Sergio Agüero va retrouver son ami Lionel Messi en Catalogne. Ce qui laisse croire que La Pulga, également sur les tablettes du PSG, devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. « Il va jouer avec le meilleur joueur de l’histoire, Lionel Messi. Je pense qu’il va adorer et surtout rendre mon club de cœur, le Barça, de plus en plus fort avec lui sur le terrain », a confié le coach des Citizens au micro de la BBC. Avec cette sortie, le club de la capitale devrait donc faire une croix sur ces deux pistes offensives à zéro euro.