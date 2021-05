ASSE : Fofana et Leicester privent Sainté d'un joli chèque

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 09:30

Leicester City s’est incliné à domicile lors de la dernière journée de Premier League. Une contreperformance qui affecte également l’ ASSE. Un joli chèque était en effet promis au club ligérien en cas de victoire des Foxes.

Coup dur pour l’ ASSE et Leicester City

L’AS Saint-Étienne a vendu Wesley Fofana à Leicester City contre 35 millions d’euros hors bonus. Le versement des incentives de ce transfert était notamment lié à certaines performances du club anglais. Battue par Tottenham dimanche (2-4), l’équipe de Fofana ne jouera pas la prochaine édition de la Ligue des champions et devra encore se contenter de la Ligue Europa. Une mauvaise nouvelle pour l’ ASSE. Les Verts auraient pu empocher 500 000 euros en plus de la part des Foxes si ces derniers accrochaient une place en C1. Auteurs d’une fin de saison en demi-teinte, les hommes de Brendan Rodgers terminent à la 5e place de Premier League derrière Chelsea et Liverpool.

Une terrible nouvelle en vue pour Fofana

Outre cette non-qualification pour la Ligue des champions, Leicester City a enregistré un coup dur contre Tottenham. Wesley Fofana a dû céder sa place suite à une blessure. Le défenseur central souffrirait d’une blessure aux ischios-jambiers. Celle-ci pourrait l’éloigner des terrains pendant quelques semaines. Ce qui conduirait donc au forfait de l’ancien de l’ ASSE pour l’Euro Espoirs prévu cet été. Une triste nouvelle au moment où l’ancien stéphanois vient de réaliser une première saison prometteuse en Angleterre. Il a disputé 38 matchs avec les Foxes cette saison, dont 35 en tant que titulaire, pour une passe décisive. Avec le départ en retraite de Wes Morgan, Fofana est appelé à devenir un cadre de l’effectif de Brendan Rodgers.