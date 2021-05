LOSC Mercato : Galtier lâche enfin des indices sur son avenir

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 06:05

Christophe Galtier a lâché des indices sur son avenir au LOSC après le titre de champion décroché devant le PSG. Il a confirmé les intérêts de l’OGC Nice, l’OL et du SSC Napoli. Le coach des Dogues a même donné sa préférence.

LOSC : Galtier confirme pour 3 clubs (OL, Nice et Naples)

Sacré champion de Ligue 1 avec le LOSC, Christophe Galtier devrait partir de Lille sur ce titre, le premier de sa carrière en tant qu’entraîneur principal. Il a eu une rencontre lundi avec la Direction de Lille OSC pour évoquer la question de son venir. L'ancien entrepreneur de l'AS Saint-Etienne a également annoncé d’autres rendez-vous avant la décision finale. Le technicien couronné du titre de Champion de Ligue 1 (2020-2021) n’a pas nié des contrats avec le Gym, l’Olympique Lyonnais et le Napoli. « Je suis sollicité, pas que par Lyon et Nice. Naples ? Entre autres », a-t-il confié à RMC Sport. Au sujet de sa réponse au club italien, Christophe Galtier a démenti avoir « recalé » les dirigeants napolitains. Toutefois, il avoue qu’il n’est pas tenté par une aventure à l’étranger pour le moment. En d’autres termes, il préfère rester en Ligue 1. « Je n’ai pas pris ma décision, mais j’aime bien la France », a-t-il lâché sur la radio, dans Top of the foot.

Aucune décision prise par Lille OSC et Christophe Galtier

Pour revenir sur les échanges qu'il a avec les dirigeants du LOSC, Christophe Galtier a fait savoir qu’il « a parlé dimanche et ce (lundi) matin avec le président Olivier Létang ». Il a annoncé ensuite qu’il « est prévu qu’ils se voient encore, peut-être en fin de journée, peut-être mardi ». « Aucune décision n’a été prise. Tout est possible. Je suis sous contrat avec Lille (jusqu’en juin 2022, ndlr). On va se rencontrer, échanger et on verra », a conclu Galtier.



L'entraîneur marseillais est la priorité de Lyon pour remplacer Rudi Garcia qui est en fin de contrat. Le nom du coach qui a fait 9 saisons sur le banc de l'AS Saint-Etienne est également en tête sur le calepin du milliardaire Jim Ratcliffe pour prendre la place de Patrick Vieira, limogé début décembre 2020.