OL Mercato : Retour à Lyon, la réponse de Benzema à Aulas !

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 11:30

À l’OL, tous rêvent du retour de Karim Benzema dans son club formateur pour finir sa carrière. Interrogé par L’Équipe sur l’intérêt du club rhodanien, l’attaquant du Real Madrid a répondu fermement.

Karim Benzema ne reviendra pas à l'OL

Karim Benzema a répondu sans détour à l’intérêt de l’OL. Pour l'instant, il ne rejouera pas pour son club formateur. Il a ainsi mis fin au rêve de Juninho et de Jean-Michel Aulas de le revoir en pointe de l’attaque des Gones. « À l’Olympique Lyonnais, j'aimerais que ce que j'ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l'instant, revenir, non. Pas pour le moment », a indiqué le buteur des Meringues dans le quotidien sportif. Notons que Karim Benzema est sous contrat au Real Madrid jusqu’en juin 2022, mais il est question, ces dernières semaines, de la prolongation de ce bail. « Je joue au Real Madrid, voilà, c'est différent. […]. Vu là où je joue aujourd'hui, et là où je place mes objectifs… », a expliqué le Tricolore de 33 ans.

L'attaquant du Real Madrid est déçu pour les Lyonnais

L’OL n’est pas qualifié pour l'UEFA Champions League et se contentera d’une place en Europa League. L’équipe de Rudi Garcia a raté le coche lors du dernier match décisif contre l’OGC Nice. Elle s’est inclinée au Groupama Stadium (2-3) devant des Aiglons qui n’avaient plus rien à gagner dans cet ultime match de la Ligue 1. Karim Benzema a partagé la déception des Lyonnais. « Ils ont fait une bonne saison, mais ils ont perdu trop de points contre des petites équipes et dans des moments clés. C'est à ces moments-là que leur non-qualification pour la Ligue des champions s'est jouée. Je suis déçu pour eux. J'espère qu'ils iront gagner la Ligue Europa », a souhaité l’ancien n°10 de l’OL.