AS Monaco - PSG (1-4) : Mbappé et Neymar portent Paris, les notes

Trois jours après le spectaculaire 3-3 au Parc des Princes, l'AS Monaco et le PSG se retrouvaient ce mercredi soir en match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Et cette fois-ci, les Parisiens, sous l'impulsion du duo Kylian Mbappé - Neymar, n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires (4-1). Ils reprennent ainsi huit points d'avance au classement sur l'OM.

PSG : Neymar sur sa lancée, Mbappé monte le son

Kylian Mbappe (8) : l'ancien Monégasque a fait très mal à son club formateur. Très actif d'entrée de jeu et souvent excentré sur le côté gauche, il n'a cessé de provoquer ballon au pied et s'est procuré une multitude d'occasions. Redoutable de précision sur les deux buts qu'il a inscrit (un du pied droit puis un du pied gauche), il en est désormais à 13 buts en Ligue 1 et revient à une longueur de Wissam Ben Yedder. L'homme du match.

Neymar (7) : le génie brésilien est resté sur le même tempo que dimanche. Toujours aussi en jambes, il a de nouveau semé la panique dans la défense monégasque et a régalé techniquement. Une nouvelle fois très serein pour prendre Lecomte à contre-pied sur penalty et passeur décisif pour Mbappé dans le temps additionnel, il en a profité pour soigner ses statistiques. Et cerise sur le gâteau, il s'est appliqué dans ses replis défensifs et a apporté une aide précieuse à Kurzawa. Du beau travail.

Angel Di Maria (7) : neutre lors de la première rencontre, l'Argentin a considérablement haussé son niveau de jeu ce mercredi soir. Très actif tant sur le plan offensif que défensif, il se transformait en troisième milieu de terrain à la perte du ballon, ce qui a participé à rendre son équipe bien plus équilibrée. Et comme son utilisation du ballon a été délicieuse, à l'image de sa passe décisive sur l'ouverture du score de Mbappé (ce qui lui permet de devenir meilleur passeur du Championnat avec 9 offrandes), Di Maria a vraiment réalisé un match très complet.

Presnel Kimpembe (6) : le champion du monde 2018 faisait son retour en tant que titulaire et il s'en est très bien sorti. Sa puissance physique a fait beaucoup de bien à son équipe et son association avec Thiago Silva s'est révélée efficace. Il s'est également montré très propre dans ses relances et n'a pas commis d'erreurs de concentration, contrairement à son partenaire brésilien. Du très solide.

Mauro Icardi (4) : pour la première fois depuis son arrivée en France, le buteur parisien a enchaîné deux rencontres de Ligue 1 sans marquer. Moins invisible qu'au Parc des Princes mais toujours trop peu présent, il n' a pas su, contrairement à Mbappé et Di Maria, se racheter de sa contre-performance dominicale. Imprécis sur la seule occasion qu'il a pu se mettre sous la dent (56e), il est sorti contrarié à 20 minutes du terme de la rencontre et a vu son remplaçant Pablo Sarabia marquer juste après être entré en jeu.

Les autres joueurs du PSG

Keylor Navas (5) ; Colin Dagba (6) ; Thiago Silva (6) ; Layvin Kurzawa (5) ; Tanguy Kouassi (5) ; Idrissa Gueye (6)

AS Monaco : Fabregas et Baldé fantomatiques

Cesc Fabregas (2) : déjà en souffrance dimanche, l'ancien d'Arsenal n'avait pas les jambes pour enchaîner un second match de ce niveau en 72 heures. Dépassé par l'activité des milieux parisiens dans l'entrejeu, il a touché beaucoup trop peu de ballons pour faire parler ses capacités techniques. Remplacé par Stevan Jovetic (79e).

Keita Baldé (3) : il ne nous avait plus habitué à ce genre de performance. Bien pris par Dagba, il n'a jamais réussi à faire la différence sur son côté gauche. Auteur d'un centre totalement manqué à la 37e minute alors qu'il avait beaucoup d'espace devant lui, il perd en outre le ballon sur le premier but du PSG, même s'il semble être victime d'une faute sur cette action. Un match à très vite oublier pour le Sénégalais.

Aleksandr Golovin (3) : le Russe est complètement passé à côté de son sujet. À la peine au milieu de terrain, son influence sur le jeu de son équipe a été proche du néant, ses partenaires n'arrivant pas à le trouver. Dans le dur sur le plan physique et remplacé par Adrien Silva à 20 minutes de la fin du match.

Tiémoué Bakayoko (4) : son but très chanceux inscrit du genou (87e) ne sauve pas une prestation médiocre, même s'il s'en est tout de même mieux tiré que ses partenaires Golovin et Fabregas. Manquant d'impact au milieu de terrain pour endiguer les offensives parisiennes, il n'a pas rempli aussi bien son rôle de sentinelle qu'au Parc dimanche.

Benjamin Lecomte (6) : le match aurait été bien plus vite plié sans le gardien de l'ASM. Sollicité dès le début de la rencontre, il a sorti les parades qu'il fallait lors des 20 premières minutes avant de s'incliner face au sang froid et au talent de Mbappé (24e). Auteur de sept arrêts en première mi-temps, il fut moins sollicité après la pause, remportant tout de même un face à face contre son bourreau du soir (59e). Malgré les quatre buts encaissés, il a confirmé qu'il était de retour à un très bon niveau.

Les autres joueurs de Monaco

Benjamin Henrichs (6) ; Kamil Glik (5) ; Guillermo Maripan (4) ; Fodé Ballo-Touré (5) ; Gelson Martins (5) ; Wissam Ben Yedder (4)