OGC Nice Mercato : Un Angevin dans le viseur du club azuréen ?

Victorieux à Lyon (3-2), l'OGC Nice en a enfin terminé de cette saison difficile. Jamais dans le coup pour les places européennes, le club azuréen a déçu vis-à-vis des investissements consentis par INEOS depuis deux saisons. Le club présidé par Jean-Pierre Rivère va devoir réaliser un mercato intelligent et conséquent pour revenir au plus haut niveau.

Destination l'OGC Nice pour Angelo Fulgini ?

Il se pourrait bien qu'un Angevin soit en passe de rejoindre le club azuréen. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club niçois a fait d'Angelo Fulgini sa priorité pour le mercato estival. Il est vrai que le joueur du SCO d'Angers réalise une superbe saison. Ce dernier est auteur de 7 buts et 4 passes décisives, soit la meilleure saison de sa carrière professionnelle. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues du côté de l'OGC Nice. L'ancien joueur de Valenciennes dispose d'une belle cote en France. L'Olympique de Marseille serait également intéressé par ses services. Le prix d'Angelo Fulgini est évalué à 12 millions d'euros selon Transfermarkt.

Vague de départs à prévoir pour l'OGC Nice ?

Outre le dossier Fulgini, le club azuréen va devoir dans le même temps dégresser. Plusieurs joueurs sont sur le départ. Premier en date, Pierre Lees-Melou. Le milieu de terrain de l'OGC Nice est plus que jamais sur le départ selon Foot Mercato. Le RC Strasbourg a notamment fait part de son intérêt pour l'ancien joueur de Dijon. En plus de Lees-Melou, le club présidé par Jean-Pierre Rivère espère se débarrasser de Stanley Nsoki (22 ans), Myziane Maolida (22 ans) ou encore Andy Pelmard (21 ans). Des joueurs qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place dans le onze niçois quel que soit le coach passé par Nice. Plus que jamais, le mercato estival niçois risque d'être assez animé.