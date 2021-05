OL Mercato : Après l’Atlético, Moussa Dembélé sur le départ ?

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 15:00

Moussa Dembélé n’aurait pas l’intention de revenir à l’ OL à l’issue de son prêt de six mois à l’Atlético de Madrid. Il aurait toujours des envies d’ailleurs. L'avant-centre va devoir rester attentif au marché.

OL : Moussa Dembélé ne compte pas revenir à Lyon !

Prêté par l’ OL à Atlético de Madrid, Moussa Dembélé ne restera pas dans la capitale espagnole. Le club madrilène, en difficulté financière, a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 33 M€ assorti à son contrat. Dès lors, l’attaquant devrait faire son retour à Lyon où son contrat est valide jusqu’en juin 2023. Néanmoins, L’Équipe croit savoir que Moussa Dembélé « ne compte pas revenir à l’Olympique Lyonnais ». Le joueur de 25 ans intéressait Arsenal avant son prêt chez les Colchoneros.

Il est donc possible qu’il soit prêté à nouveau, à défaut d’un transfert direct pendant le mercato estival. Il est également possible de voir l’ancien buteur du Celtic FC conduire l’attaque de l’ OL sous les ordres du prochain successeur de Rudi Garcia. Surtout que Memphis Depay s’en va libre de tout engagement. Dans tous les cas, l'avenir de Moussa Dembélé va dépendre des intérêts pendant le mercato d'été. Quant à Jean-Michel Aulas, il a déjà annoncé la couleur sur la saison 2021-2022. « L'Olympique Lyonnais prépare d'ores et déjà la construction d'un nouveau projet ambitieux », a communiqué le club rhodanien, lundi.

Champion d'automne avec Lyon et vainqueur de la Liga avec l'Atlético

Pour rappel, Moussa Dembélé a été prêté à l’Atlético de Madrid le 13 janvier 2021. Il a été champion d’automne avec l’ OL en décembre. Il a disputé 16 matchs en Ligue 1 avant son départ en Espagne. Sous le maillot du club basé à Madrid, le natif de Pontoise a remporté la Liga en mai, en jouant seulement 5 bouts de matchs en championnat (95 minutes de jeu cumulées). Il faut noter que le Français n'était pas parmi les premiers choix offensifs de Diego Simeone.