PSG Mercato : Pochettino, une révélation fracassante tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 25 mai 2021 à 16:00

Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Mais l’entraîneur argentin pourrait ne pas aller jusqu’au terme de cet engagement avec son ancien club.

PSG : Mauricio Pochettino vers un départ cet été ?

Revenu au Paris Saint-Germain après y avoir évolué en tant que joueur de 2001 à 2003, Mauricio Pochettino va-t-il déjà claquer la porte, six mois seulement après son retour dans la capitale ? L’hypothèse récemment avancée par l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Tony Cascarino, sur la radio Talk Sport, est désormais reprise par la presse anglaise avec un scénario tout de même différent. L’ancien entraîneur de Tottenham pourrait lui même décider de quitter le PSG cet été. D’ailleurs, sa prochaine destination serait d’ores et déjà connue.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino de retour à Tottenham ?

D’après les informations du tabloïd britannique The Independent de ce mardi, Mauricio Pochettino pourrait faire son retour à Tottenham cet été. Et pour cause, « le technicien argentin serait malheureux en France et son retour servirait également à convaincre Harry Kane de rester chez les Spurs », explique le journal anglais. Après avoir pensé que José Mourinho était capable de faire gagner des titres à son équipe, Daniel Levy, le président des Spurs, « a reconnu que limoger Maurico Pochettino a été la pire erreur de sa carrière de dirigeant ».

L’homme d’affaires de 59 ans envisage donc de faire revenir le coach parisien. Toujours selon la même source, le compatriote de Lionel Messi n’écarte pas forcément cette idée, bien au contraire. « On a le sentiment qu'il a trouvé la nature du Paris Saint-Germain plus difficile à gérer que prévu, et qu'il pourrait être ouvert à cette idée », ajoute le média anglais, précisant même que Daniel Levy « ressent également le besoin d'une nomination excitante pour faire un geste envers les supporters mécontents ».

Les autres pistes étant fermées avec Julian Nagelsmann qui a signé au Bayern Munich, Brendan Rodgers qui a refusé de quitter Leicester City, et Erik Ten Hag qui a signé un nouveau contrat avec l’Ajax Amsterdam, Daniel Levy fait de Pochettino sa grande priorité pour le poste.

Affaire à suivre…