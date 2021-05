LOSC Mercato : Galtier hésite encore entre l'OL et l'OGC Nice

Publié par ALEXIS le 26 mai 2021 à 20:00

Christophe Galtier a officiellement quitté le LOSC. Sacré champion de France, le technicien français recherche un nouveau projet. Et son choix devait se faire entre l’OGC Nice et l’OL, d’ici la fin de la semaine. Mais avant, il est très indécis.

LOSC : Galtier, « l’ OL reste un grand club de Ligue 1 »

Après quatre saisons et demie au LOSC, Christophe Galtier s’en va. Il a officialisé son départ mardi. Dans la foulée, le néo-champion de la Ligue 1 a confirmé son intérêt réciproque pour trois clubs : l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et le SSC Naples. « Oui, j’ai une réflexion sur ces trois clubs. Je n’ai signé avec personne et ne me suis entendu avec personne. […] Quand est-ce que je vais me décider ? Avant la fin de semaine je pense », a indiqué l’ex-coach de Lille OSC. Christophe Galtier doit faire son choix entre le club rhodanien de Jean-Michel Aulas et le Gym, du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

En plus des affinités qu'il a au sein des deux clubs de Ligue 1, le coach de 54 ans est sensible au projet des Gones et des Aiglons. « L’ OL est un des gros clubs du championnat. Être sollicité par Lyon est très valorisant. Le fait qu’il ne soit pas en Ligue des champions ne m’interpelle pas plus que cela. […] J’ai le respect de l’engagement. Lyon reste un des grands clubs du Championnat, j’en suis convaincu. J’ai travaillé un an avec Jean-Michel Aulas quand j’étais l’adjoint d’Alain Perrin (2007-2008). On s’apprécie beaucoup », a-t-il commenté.

Galtier séduit par les résultats du groupe Ineos

Le nouveau projet niçois avec le groupe Ineos ne laisse pas Christophe Galtier indifférent. « Tout le monde sait la relation que j’ai avec Julien Fournier, que je connais depuis très longtemps. Il est dans un projet à Nice, avec INEOS, qui est colossal. Partout où va INEOS, ils gagnent. […] Évidemment qu’on regarde ce qu’est le groupe INEOS, car il force le respect. J’ai échangé avec Julien sur le projet INEOS bien avant tout ce qu’on a entendu ces derniers temps. Après, si je vais à l’OGC Nice, je comprends que ça puisse surprendre les gens », a déclaré le coach natif de Marseille. Notons que le club azuréen n’est pas qualifié pour la coupe d’Europe, contrairement à Lyon qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine.