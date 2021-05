PSG Mercato : Barça, Man City, accord annoncé pour Lionel Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 17:30

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore annoncé s’il prolongeait ou pas avec le Barça. Placée dans le viseur du PSG et de Manchester City, la star argentine aurait finalement déjà réglé la question de son avenir.

Lionel Messi a choisi la stabilité pour son avenir

Malgré le récent démenti de Mundo Deportivo, Lionel Messi se dirige bel et bien vers une prolongation au FC Barcelone. Annoncé proche d’une arrivée retentissante au Paris Saint-Germain, l’international argentin a fait le choix de la stabilité et de la continuité avec le club catalan selon les renseignements divulgués ce mercredi par El Confidencial. Après plusieurs semaines de négociations, Joan Laporta, le nouveau président barcelonais et le clan Messi sont parvenus à un accord pour le renouvellement du bail du joueur de 33 ans. L’affaire est totalement réglée en à croire le média espagnol.

« Messi a un accord avec Joan Laporta (président du Barça) afin de prolonger pour deux saisons de plus », explique le journal catalan. Les dirigeants du FC Barcelone et le septuple Ballon d’Or ont même prévu de se réunir en juin pour parapher le nouveau contrat et annoncer officiellement la bonne nouvelle à ses supporters.

L’arrivée de Sergio Agüero décisive pour Messi ?

En fin de contrat à Manchester City, Sergio Agüero a trouvé un terrain d’entente avec le FC Barcelone pour une arrivée libre cet été. Selon le média Esport3, le meilleur buteur de l’histoire des Cityzens est attendu à Barcelone lundi prochain pour signer son nouveau contrat. À 32 ans, l’international argentin va avoir l’opportunité d’évoluer au quotidien sous le même maillot que son ami et compatriote Lionel Messi.

Selon plusieurs sources concordantes, c’est la prochaine signature d’Agüero qui a convaincu Messi de renoncer à ses envies d’ailleurs et de tourner le dos au Paris Saint-Germain qui lui offrait un véritable pont d’or pour l’avoir dans son effectif. El Confidencial précise également que le capitaine du Barça a accepté de réduire son salaire dans le cadre de son nouvel engagement.