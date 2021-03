PSG Mercato : C’est désormais officiel pour Sergio Agüero !

Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2021 à 12:10

Placé dans le viseur du PSG, Sergio Agüero ne va pas poursuivre son aventure sous les couleurs de Manchester City. Le club anglais entraîné par Pep Guardiola a annoncé le départ de son attaquant argentin.

Manchester City s’apprête à faire ses adieux à Sergio Agüero

Après dix belles saisons en Premier League, Sergio Agüero et les Citizens vont se séparer à l’issue de la saison. Lundi soir, le leader de la Premier League a officiellement annoncé que le meilleur buteur de son histoire va faire ses adieux à l’Etihad Stadium lorsque le rideau se refermera sur le championnat d’Angleterre.

« Manchester City fera ses adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Agüero à l’expiration de son contrat cet été. Prisé par les fans de City et icône mondiale du jeu, Agüero est l’un des footballeurs les plus titrés et les plus respectés sous le maillot bleu ciel, » a écrit Man City sur son site officiel.

Une annonce qui ouvre désormais le marché pour l’ancien goléador de l’Atletico Madrid.

Le PSG à la lutte pour Sergio Agüero

Meilleur buteur de Manchester City avec 257 buts en 384 matchs, toutes compétitions confondues, le compatriote de Lionel Messi a notamment remporté quatre championnats de Premier League, cinq Leagues CUP, une FA CUP et trois Community Shield. Alors que Kylian Mbappé pourrait décider de rejoindre le Real Madrid et que Moise Kean risque de retourner à Everton qui n’a placé aucune option d’achat dans son contrat de prêt, le Paris Saint-Germain aurait inscrit le nom d’Agüero sur ses tablettes en vue du marché de l’été qui s’annonce.

Après dix ans de bons et loyaux services en Angleterre, il pourrait ainsi rejoindre les rangs de l’effectif de Mauricio Pochettino pour évoluer aux côtés de Neymar et de ses coéquipiers de l'Albiceleste Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Mais l’affaire est encore très loin d’être conclue puisque le FC Barcelone et la Juventus Turin seraient également sur le coup pour Sergio. D’après les récentes informations de Marca, le nouveau président du Barça, Joan Laporta, qui entend tout mettre en oeuvre afin de convaincre Lionel Messi de prolonger chez les Blaugranas, souhaiterait utiliser le Kun comme appât.

Pour le patron du club culé, une arrivée du compagnon de Raheem Sterling pourrait faire changer d’avis au sextuple Ballon d’Or. D’ailleurs, la célèbre émission espagnole El Chiringuito assure que le numéro 9 de la sélection d’Argentine serait prêt à consentir d’énormes sacrifices pour débarquer en Catalogne cet été. « Sergio Agüero est disposé à baisser son salaire pour jouer au Barça », a expliqué le journaliste José Alvarez.

De son côté, Mundo Deportivo, lui, voit plutôt le joueur formé à l’Independiente au Paris SG pour grossir la communauté sud-américaine des Rouges et Bleus. Et Paris fait bien partie des formations qui peuvent garantir au joueur ses 13 millions d'euros brut par saison, et même lui offrir plus. La Juventus Turin, qui souhaite recruter un avant-centre supplémentaire pour épauler Cristiano Ronaldo, serait aussi sur ce coup.

Affaire à suivre donc…