OM Mercato : Une piste à 20 M€ en L1 pour oublier Gerson ?

Publié par Ange A. le 27 mai 2021 à 00:30

L’Olympique de Marseille veut du renfort au milieu de terrain. Alors que le nom de Gerson est évoqué, l’ OM creuserait une piste moins onéreuse en Ligue 1 pour étoffer son entrejeu.

Gerson finalement trop cher pour Marseille ?

Avec le possible départ de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille a déjà activé des pistes pour le prochain mercato. Celle la plus évoquée ces derniers jours est celle menant au Brésilien Gerson. Milieu de terrain du CR Flamengo, l’international Espoirs auriverde est sous contrat avec le pensionnaire du Brasileirao jusqu’en 2023. Le club brésilien se montre d’ailleurs exigeant dans ce dossier. Selon la presse locale, Flamengo réclame pas moins de 25 millions d’euros (hors bonus) pour céder son milieu de 23 ans. Si un montant au rabais a été évoqué par La Provence pour cette opération, la direction de l’ OM lorgnerait un autre milieu en Ligue 1.

L’ OM intéressé par Seko Fofana

RMC Sport assure que l’Olympique de Marseille s’intéresse à Seko Fofana. Recrue la plus chère du RC Lens, il a confirmé son statut lors de la saison écoulée. Il a disputé 32 matchs (dont 26 titularisations) avec le promu pour 2 buts et 4 passes décisives. De quoi séduire l’ OM déjà à la quête d’un remplaçant à Kamara. Mais comme l’indique la radio, le club artésien ne fera pas de cadeau pour Fofana. Le 7e de Ligue 1 attendrait au moins 20 millions d’euros, soit le montant de ce qu’il a dépensé, pour lâcher son international ivoirien (4 sélections/1 but). Outre cet obstacle financier, Marseille devra faire face à une concurrence italienne dans ce dossier. Foot Mercato révèle en effet des intérêts de l’AC Milan et de l’Atalanta Bergame, deux clubs qualifiés pour la C1. Cinquième du championnat à l’issue du dernier exercice, Marseille jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Ce qui pourrait constituer un handicap de taille dans ce dossier.