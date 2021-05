OM Mercato : Boubacar Kamara, gros indice sur sa destination

Publié par ALEXIS le 18 mai 2021 à 01:00

Crédité d’une belle saison avec l’ OM sur le plan individuel, Boubacar Kamara affole les supporters du club phocéen. Son tweet énigmatique à l’issue de la victoire face à Angers SCO (3-2) a renforcé l'idée de son départ de l'Olympique de Marseille à la fin de la saison.

OM : Boubacar Kamara annonce sa dernière au Vélodrome

En fin de contrat à l’ OM en juin 2022, soit dans un an, mais courtisé par de nombreux clubs en Europe, dont la Juventus, Boubacar Kamara pourrait faire l’objet d’un transfert au mercato estival. En grandes difficultés financières, le club phocéen a besoin de renflouer ses caisses. La vente du polyvalent joueur devrait permettre à l’Olympique de Marseille de faire face à la crise favorisée par la pandémie de covid-19. Le joueur de 21 ans coté à 37 M€ est d'ailleurs d'accord pour quitter son club formateur.

« 1 match ! Last game (dernier match, NDLR) in Vélodrome !! », a écrit Boubacar Kamara sur son compte Twitter, après s’être réjoui pour les 3 points pris contre le SCO : « match difficile, mais la victoire est au bout !!! ». Notons que l' OM joue son dernier match de la saison contre le FC Metz, dimanche. La réception d'Angers SCO était donc le dernier des Marseillais au Vélodrome cette saison. Est-ce la dernière à la maison pour le milieu défensif ou arrière central pour toujours ? Possible !

Mercato OM : Kamara vers la Premier League ?

Si plusieurs formations bataillent pour le recruter, la sortie du joueur est peut-être un indice très clair sur sa prochaine destination. Le fait d'avoir écrit son message en anglais, si toutefois celui-ci venait à avoir pour fonction d'annoncer son transfert, laisse penser qu'il file droit vers la Premier League. Il est peu original qu'un joueur en route pour la Liga, la Serie A ou la Bundesliga annonce son départ en Anglais, malgré le caractère international de cette langue.

Boubacar Kamara a intégré le centre de formation de l’ OM en 2005 alors qu’il n’avait que 6 ans. Il est a passé 16 ans au club et a joué dans toutes ses catégories de jeunes avant d'atteindre l'équipe professionnelle la saison 2017-2018. À ce jour, le natif de Marseille compte 121 matchs sous le maillot des Olympiens pour 3 buts inscrits et 5 passes décisives offertes.