OM Mercato : 0€, un indésirable en route pour la Ligue 2 ?

Publié par Ange A. le 27 mai 2021 à 05:30

L’Olympique de Marseille va connaître du mouvement dans les deux sens lors de la prochaine fenêtre des transferts. Peu utilisé à l’ OM, un défenseur pourrait quitter le club phocéen pour la Ligue 2.

Le départ d’un indésirable déjà confirmé de l’ OM

Cinquième de Ligue 1 au terme de l’exercice écoulé, l’Olympique de Marseille a atteint un objectif de sa saison. L’ OM s’est qualifié pour une Coupe d’Europe, en occurrence la Ligue Europa. Toutefois, Jorge Sampaoli disputera sa première campagne européenne sans plusieurs éléments de son effectif actuel. Plusieurs joueurs en fin de contrat vont en effet quitter le club. D’autres avec une belle valeur marchande seront sacrifiés pour renflouer les caisses du club. Christopher Rocchia fait partie de la première catégorie. L’arrière gauche marseillais arrive au terme de son contrat le 30 juin et sera libre cet été. Sans avenir à Marseille, le défenseur de 23 ans pourrait se relancer en Ligue 2.

Christopher Rocchia proche de la Ligue 2

D’après les informations de RMC Sport, Christopher Rocchia intéresse le Dijon FCO. Lanterne rouge de Ligue 1 cette saison, le club bourguignon va évoluer en Ligue 2 lors du prochain exercice. La direction du DFCO vise un retour rapide dans l’élite et commence déjà à se renforcer. Raison pour laquelle Dijon a déjà bouclé les arrivées de l’attaquant Mickaël Le Bihan et du milieu offensif Valentin Jacob. Le défenseur de l’ OM pourrait donc être le prochain à rejoindre le futur pensionnaire de Ligue 2. Formé à Marseille, il n’a jamais eu sa chance avec le club phocéen. Cette saison, il n’a disputé que 3 rencontres (41 minutes de jeu) avec son club formateur. De quoi le pousser à tenter une aventure ailleurs. Outre le minot marseillais, Loïc Tanzi révèle que Dijon s’intéresse aussi à Yaya Soumaré (Lyon) et Cheick Traoré (Lens).