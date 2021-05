PSG Mercato : Leonardo prépare une gigantesque opération à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2021 à 14:30

Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la couleur pour le mercato estival qui s’ouvre le 9 juin à minuit : le PSG va améliorer son équipe. Et aux dernières nouvelles, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, s’active en interne.

Le PSG attend de nouvelles recrues pour convaincre Mbappé

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leonardo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », annonçait dimanche passé Nasser Al-Khelaïfi.

En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé attend des garanties sportives avant de prolonger son contrat et les dirigeants parisiens veulent tout mettre en oeuvre afin d’attirer de nouveaux visages cet été. Mais qui dit arrivées dit départs, surtout avec la crise engendrée par le Covid-19.

Mercato PSG : Leonardo prépare un énorme coup de balai

D’après les révélations du Parisien, Leonardo prépare un énorme coup de balai au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Le dirigeant brésilien veut apporter du sang neuf dans l’équipe et il envisage pour cela de se débarrasser de plusieurs joueurs qui n’ont pas donné satisfaction au cours de la saison.

« Le but est de satisfaire le plus possible l’entraîneur argentin, attaché à certains profils : des latéraux solides défensivement ; des milieux techniques ; des attaquants rapides. (…) Le club de la capitale ne dispose pas de crédits illimités. Il faudra se résoudre à céder des joueurs », explique le journal régional.

Avant d’ajouter : « Les prêtés comme Alessandro Florenzi et Moise Kean semblent sur deux trajectoires différentes, entre l’un que Paris ne souhaite pas conserver et l’autre qui affirme vouloir rester. Le PSG doit surtout se séparer de joueurs d’appoint ayant déçu aux yeux du staff. Une liste qui concerne en premier lieu Thilo Kehrer, Rafinha ou Pablo Sarabia. Elle pourrait englober Layvin Kurzawa et Mauro Icardi. Toute opportunité de marché sera étudiée concernant des éléments au statut incertain comme Ander Herrera, Danilo Pereira ou Gana Gueye voire Leandro Paredes, même si l’Argentin a le vestiaire avec lui. »

Si les supporters s’attendent à de grands noms comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mohamed Salah ou encore Raphaël Varane, l’actuel effectif de Pochettino pourrait voir bon nombre de ses éléments quitter le navire parisien dans les semaines à venir.

Affaire à suivre…