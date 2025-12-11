Mercato OM : Accord trouvé, un buteur arrive !

Un prolifique attaquant marocain dit Oui pour rejoindre l’OM lors du prochain mercato hivernal. Le deal sera bientôt scellé.

Mercato OM : Un buteur proche de signer !

La direction de l’OM est sur le point de frapper un gros coup en Grèce pour ce mercato hivernal. Pour renforcer la ligne offensive de l’équipe phocéenne, les pensionnaires du stade Vélodrome ont coché le nom d’un serial buteur marocain.

Le joueur, c’est Ayoub El Kaabi. L’attaquant de 32 ans brille à l’Olympiakos. Son contrat s’achève en juin prochain. Le Lion de l’Atlas aurait décidé de quitter la Grèce cet hiver pour rejoindre un club de haut niveau. Il n’a pas encore donné son feu vert pour prolonger son contrat. Faute d’accord, ses dirigeants envisagent un transfert cet hiver pour toucher un joli chèque plutôt qu’un départ libre.

L’OM l’a donc approché et a obtenu une réponse positive. Le Marocain serait prêt à poser ses valises à Marseille pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Les deux parties auraient trouvé un accord de principe. D’autres clubs le suivent. Le FC Nantes, notamment. Mais Marseille garde l’avantage. Le natif de Casablanca empile les buts : 15 réalisations et 2 passes décisives, en 21 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Une statistique impressionnante qui explique l’intérêt olympien.

