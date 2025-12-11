Taupe à l’OM : Un joueur du Stade Rennais visé !

À l’OM, les matchs se jouent souvent même en dehors du terrain. Nouvel épisode : la composition divulguée avant deux rencontres européennes relance une chasse à la taupe devenue tradition au club. Et cette fois, un ancien Olympien parti au Stade Rennais est dans le viseur.

OM : Une fuite qui fait grand bruit

La soirée aurait pu être paisible. Quelques minutes après l’annonce officielle du onze de l’Olympique de Marseille pour affronter l’Union Saint-Gilloise, le compte X Droit au But mettait soudain le feu aux poudres. Dans un message rapidement supprimé, on pouvait lire : « Il y a bien une taupe à l’OM qui balance les compos près de 48h avant le match… Elle est bien de retour. »

Une déclaration qui n’a pas tardé à secouer le club. Le plus troublant ? La presse, notamment L’Équipe, avait effectivement évoqué la mise à l’écart de Pavard et Balerdi avant même que Roberto De Zerbi ne diffuse la feuille de match. Une coïncidence trop parfaite pour ne pas relancer les soupçons.

Longoria, la paranoïa assumée

La chasse à la taupe n’est pas nouvelle à Marseille. Pablo Longoria en avait fait une priorité absolue. L’Espagnol, ulcéré de voir des informations sensibles filtrer, avait même fait déplacer le pôle administratif pour limiter les indiscrétions. Un geste radical, presque théâtral, digne d’un club où chaque secret devient affaire d’État.

Les noms d’Élodie Malatrait, ancienne chargée de presse, puis de Valentin Rongier, transféré cet été au Stade Rennais, avaient été évoqués. Sans preuve. Et surtout sans résultat : les compositions continuent de s’échapper comme par enchantement. Comme le résume un proche du club : « Les taupes passent, les fuites restent. »

Rongier, vraiment responsable ?

L’ancien capitaine est pourtant dans le viseur de certains supporters. Son départ à Rennes, son passé de cadre, ses relations dans le vestiaire… tout y passe. Mais l’hypothèse paraît fragile. Le joueur n’est plus au club et l’organigramme marseillais a été entièrement remanié, verrouillé même, par des fidèles de Longoria et Benatia.

De Zerbi lui-même, interrogé sur ces fuites, aurait lâché en privé : « Je découvre encore le club, mais visiblement, c’est une vieille habitude… » Une phrase qui en dit long sur la légende marseillaise : ici, trouver la taupe est souvent plus difficile que gagner un match à l’extérieur.

