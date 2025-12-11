ASSE : Bernauer révèle un choix inattendu pour sa carrière

Entre ambition sportive à l’ASSE et confort familial, Maxime Bernauer a tranché en faveur de l’AS Saint-Étienne l’hiver dernier. Un choix que le défenseur assume pleinement, tant pour sa progression que pour l’atmosphère unique du Forez.

ASSE : Pourquoi Bernauer a dit non à la L1 ?

Au cœur d’un mois de février glacial, Maxime Bernauer faisait face à une décision rare : rejoindre un FC Nantes historique mais en perdition… ou s’installer dans un Forez en pleine crise sportive. L’ancien défenseur du Dinamo Zagreb, alors en quête d’un nouveau souffle, a finalement choisi le chaudron, poussé par « l’histoire » et par une Ligue 1 qu’il n’avait jamais goûtée.

Un pari osé pour un joueur qui, en quelques mois, s’est mué en pièce essentielle du dispositif d’Eirik Horneland. Avec 21 apparitions toutes compétitions confondues, Bernauer a su se rendre indispensable, même dans un contexte miné par les blessures. Capable d’évoluer axe droit, axe gauche ou sur un côté, il incarne aujourd’hui l’une des rares certitudes d’une défense stéphanoise brinquebalante.

Une polyvalence devenue vitale pour Saint-Etienne

Face aux pépins de Chico Lamba, Joao Ferreira ou encore Ebenezer Annan, le Breton de 27 ans a souvent joué les pompiers de service. Samedi dernier encore, il formait la charnière avec Mickaël Nadé pour une défaite frustrante à Dunkerque (0-1). Et dans trois jours, face à Bastia, Horneland comptera une nouvelle fois sur lui pour stabiliser une ligne arrière en souffrance. Cette polyvalence, l’ASSE l’a payée 1,2 million d’euros après un prêt concluant.

Un investissement presque dérisoire tant Bernauer a su s’intégrer, s’imposer et, surtout, assumer la pression d’un club qui vit chaque match comme une respiration. Dans Tribune Verte, le principal intéressé a raconté les coulisses de cet épisode : « C’était Nantes ou Saint-Étienne. » Les Canaris, alors aux abois en défense, avaient flairé la bonne pioche.

Mais Bernauer privilégie le confort familial : retour en France, naissance récente de son second enfant… et un club dont le poids historique l’a touché. Nantes s’est finalement rabattu sur Saïdou Sow, avant de voir filer Zézé, Castelletto ou Pallois. Quant aux recrues Awaziem et Radakovic… le bilan reste poussif. Assez pour nourrir quelques regrets du côté de la Beaujoire.

