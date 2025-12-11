Mercato OM : Le nouveau Ben Arfa a signé à Marseille

L’OM tient sa nouvelle perle offensive et s’en frotte bien les mains. Mason Greenwood, prodige formé à Manchester United, renaît sous le soleil méditerranéen après une trajectoire tumultueuse, enchaînant les performances marquantes.

OM : Greenwood, un coup de maître pour Marseille

Arrivé à Marseille à l’été 2024 pour 26 millions d’euros, Greenwood a rapidement prouvé qu’il valait chaque centime. Avec déjà 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, il s’impose comme la révélation du club. Mardi soir en Ligue des Champions, il a confirmé son talent avec un doublé décisif face à l’Union Saint-Gilloise. L’attaquant affiche une régularité et une créativité qui rappellent des souvenirs marquants aux supporters olympiens.

Lire aussi : Greenwood visé par une grosse polémique après l’USG !

À voir

ASSE : Encore une énorme bonne nouvelle pour Saint-Étienne

Éric Di Meco, ancien défenseur et commentateur, ne tarit pas d’éloges dans le Super Moscato Show au moment d’évoquer le jeune attaquant. « Pour moi Greenwood, c’est Ben Arfa. Il a cette faculté de se créer les actions tout seul. Les deux buts qu’il met hier, il se les fait tout seul ! », a-t-il confié. Cependant, il nuance en évoquant l’incapacité de Greenwood à s’illustrer face aux gros de Ligue 1.

« Ce qui me gêne, c’est qu’il n’est jamais décisif contre les concurrents directs. Il n’a pas marqué contre Lyon, Lens, Rennes ou le PSG », rappelle Di Meco. Un bémol pour ce joueur promis à un brillant avenir, qui devra confirmer lors des grands rendez-vous.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Une pépite en approche pour 5M€, ça se précise !

Après l’USG, une grande annonce secoue Marseille !

À voir

Mercato PSG : Ayyoub Bouaddi envoie un message clair au Paris SG

Coup de théâtre à Marseille : De Zerbi justifie un choix explosif