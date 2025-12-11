Mercato FC Nantes : Kita a trouvé un nouvel entraîneur !

La direction du FC Nantes a trouvé le successeur de Luis Castro. Ce dernier a perdu son poste en raison des mauvais résultats.

Mercato FC Nantes : Luis Castro viré, son successeur arrive !

Luis Castro n’est plus l’entraîneur du FC Nantes. Le club l’a remercié ce mercredi 10 décembre, après quinze journées de Ligue 1. Ahmed Kantari, lui, apparaît désormais comme le choix le plus probable pour diriger l’équipe face à Angers. C’est un choc de la 16e journée de Ligue 1.

Luis Castro était arrivé cet été, en provenance de Dunkerque. Le club a mis fin à son contrat en début de soirée. Les résultats ont été mauvais. Deux victoires seulement, cinq nuls, huit défaites. Avec cette série, le FC Nantes occupe la 17e place. Le coach portugais, pourtant brillant l’an passé à Dunkerque, n’a pas su prolonger cet élan. Cinq matchs sans victoire. Et une dernière défaite contre le Racing Club de Lens, à domicile (1-2). C’est celle qui a tout fait basculer.

Pourtant, à midi, à la Jonelière, rien n’annonçait une rupture aussi immédiate. Le technicien a même démenti certaines rumeurs concernant son avenir à Nantes. Le club disait vouloir le maintenir jusqu’à la trêve. Difficile donc de comprendre cette volte-face. En réalité, le patron des Canaris, Waldemar Kita cherchait déjà un successeur depuis plus d’une semaine. Plusieurs profils ont circulé. Mais depuis quelques heures, un nom serait retenu. Il s’agit d’Ahmed Kantari.

Le technicien franco-marocain, 40 ans, ancien adjoint d’Antoine Kombouaré à Nantes, devenu consultant pour Ligue 1+, va revenir à la maison. L’Équipe confirme cette piste. Kantari devrait donc prendre les rênes de l’équipe et mettre fin à la crise de résultats. Car vendredi, le FC Nantes affronte Angers SCO, 11e au classement.

