Bilbao-PSG : Nouvelles inquiétantes pour Marquinhos, blessé

Le PSG retient son souffle après la sortie prématurée de Marquinhos à Bilbao. Le capitaine, touché aux adducteurs, pourrait manquer plusieurs rendez-vous cruciaux alors que l’hiver approche. Une alerte qui tombe au pire moment pour un Paris SG encore en quête de certitudes défensives.

PSG : Marquinhos, un capitaine fauché en plein élan

On espérait un simple coup, un de ces traumatismes bénins que les défenseurs avalent comme un café serré. Mais à San Mamés, Marquinhos n’a pas seulement pris un tacle. Il a pris un vrai coup d’arrêt. Après une mi-temps où il a serré les dents, le Brésilien a dû laisser sa place à Ilia Zabarnyi, pourtant loin de penser devoir entrer si tôt dans l’arène basque. Touché aux adducteurs, selon Le Parisien, le patron de la défense parisienne est sorti sans un mot, mais avec un regard qui en disait long.

Luis Enrique, prudent, n’a pas voulu tenter le diable. À la pause, l’Espagnol a tranché net : repos forcé pour son capitaine. La douleur devra être évaluée ce jeudi, mais l’inquiétude plane, d’autant que cette alerte survient au moment où le Paris Saint-Germain espérait consolider enfin une arrière-garde plus stable.

Un tacle qui laisse des traces

La soirée avait pourtant mal commencé pour Marquinhos. À la demi-heure de jeu, un tacle particulièrement musclé d’Oihan Sancet lui avait déjà écrasé la cheville. Un geste qui aurait mérité un rouge vif, mais l’arbitre, lui, a opté pour l’indulgence. Le Brésilien, stoïque, s’était relevé pour boucler les 45 premières minutes, comme si de rien n’était.

Et pourtant, la douleur était bien là. Cette blessure intervient alors que Marquinhos venait d’égaler Dani Alves au nombre de matchs de Ligue des champions disputés par un Brésilien (111). Un symbole, un record en vue, mais peut-être un contretemps sérieux. Avec Roberto Carlos encore à neuf longueurs, la course continue… si ses adducteurs le veulent bien.

PSG : Le Paris SG retient son souffle, nouvelle importante en vue