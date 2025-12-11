Mercato PSG : Le Paris SG sur une piste offensive à 30M€

Le PSG explore à nouveau une piste déjà étudiée sur le mercato pour renforcer son secteur offensif. Le club parisien garde un œil insistant sur Marcus Rashford, auteur d’une renaissance spectaculaire à Barcelone. Mais entre rêve catalan et convoitises parisiennes, le dossier reste suspendu aux finances du Barça.

Mercato PSG : Rashford, la flamme retrouvée en Catalogne, le Paris SG sous le charme

Marcus Rashford n’a jamais caché son attirance pour le FC Barcelone. Et depuis son arrivée en Catalogne, l’international anglais retrouve une seconde jeunesse : courses incisives, appels tranchants, confiance retrouvée… L’ancien cadre de Manchester United semble enfin respirer. Le Barça savoure, Luis Enrique observe, et Paris s’interroge.

Car le Paris SG, en quête d’un renfort offensif capable d’apporter percussion et polyvalence, voit en Rashford un profil taillé pour son projet. Ce dossier, longtemps considéré comme enterré, reprend soudain des couleurs tant le joueur enchaîne les prestations pleines sous le maillot blaugrana.

Une option d’achat qui pèse lourd

Le FC Barcelone dispose d’une option d’achat de 30M€, une véritable aubaine pour un joueur de ce calibre. TEAMtalk assure même que les dirigeants catalans seraient prêts à la lever sans trembler. À ce prix-là, difficile d’imaginer le Barça laisser filer un attaquant qui s’épanouit enfin à 28 ans.

Pour Paris, l’équation est simple : tant que le Barça n’a pas officialisé la levée de l’option, l’espoir demeure. Mais seule une ombre plane sur ce feuilleton : la situation financière du club catalan, toujours aussi imprévisible. Si le Barça devait renoncer pour raisons budgétaires, le Paris SG pourrait surgir comme un prédateur opportuniste. D’ici là, Paris reste caché derrière la porte… mais l’oreille collée au dossier.

