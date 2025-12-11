ASSE : Une double menace plane sur Saint-Étienne avant Bastia

Sous pression après la déconvenue à Dunkerque, l’ASSE aborde la réception de Bastia avec deux pièces maîtresses menacées de suspension. Un casse-tête dont Eirik Horneland se serait volontiers passé à ce moment charnière de la saison.

ASSE : Deux milieux au bord du gouffre, Saint-Etienne en alerte

À Saint-Étienne, les cartons ne sont plus de simples avertissements : ce sont désormais des épées de Damoclès. Augustine Boakye marche sur un fil depuis son quatrième jaune reçu face à Nancy. Le Ghanéen, devenu moteur offensif des Verts, joue chaque ballon avec la précaution d’un funambule, conscient qu’un geste de trop pourrait le priver d’un rendez-vous crucial.

Lire aussi : Horneland dos au mur : l’ASSE exige un miracle

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG sur une piste offensive à 30M€

À ses côtés, Mahmoud Jaber vit la même menace. Averti à Dunkerque, le milieu a rejoint Boakye dans la zone rouge. Pour Horneland, voir ses deux régulateurs simultanément menacés, c’est comme avancer sur terrain meuble : le risque d’un affaissement subit n’est jamais loin, surtout avant Bastia puis Le Mans.

Un effectif sous tension permanente

Et ce n’est pas tout. Derrière les deux hommes en première ligne, l’alerte s’étend. João Ferreira et Ebenezer Annan comptent trois avertissements chacun. Le premier avance prudemment, le second guérit en silence mais reprendra directement sous surveillance dès janvier. Une gestion des forces qui ressemble davantage à un numéro d’équilibriste qu’à une rotation sereine.

Plus bas dans le tableau des sanctions, Nadé, Bernauer ou encore Cardona accumulent un ou deux cartons. Rien d’inquiétant pour l’instant, mais la nouvelle règle imposée par la LFP (suspension directe dès le cinquième carton, sans période d’effacement) transforme chaque engagement en décision stratégique.

Après la défaite à Dunkerque, l’ASSE ne peut pas perdre davantage de repères. Boakye crée, Jaber équilibre : retirer l’un d’eux, c’est redessiner l’architecture du milieu. Horneland avancera donc avec prudence, l’ombre d’une suspension planant sur son entrejeu comme une menace silencieuse mais bien réelle.

Lire aussi sur l’ASSE :

Bernauer révèle un choix inattendu pour sa carrière

À voir

Taupe à l’OM : Un joueur du Stade Rennais visé !

Encore une énorme bonne nouvelle pour Saint-Étienne

Mercato ASSE : La venue de Sané se précise