PSG Mercato : Hakimi, Leonardo reçoit une nouvelle palpitante

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 05:30

À la recherche d’un nouveau latéral droit afin de renvoyer Alessandro Florenzi à l’AS Roma, le PSG est annoncé sur les traces d'Achraf Hakimi, sous contrat à l’Inter Milan jusqu’à 2025. L’affaire pourrait même se décanter assez rapidement pour le club de la capitale.

Achraf Hakimi d’accord pour rejoindre le PSG

Le Paris Saint-Germain n’a pas été convaincu par Alessandro Florenzi. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont donc pris la résolution de ne pas payer les 9 millions d’euros représentant le montant fixé par l’AS Roma pour l’option d’achat de l’international italien de 30 ans. Pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino, les dirigeants parisiens sont ainsi en quête d’un nouvel arrière droit. Avec 45 matches, 7 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Achraf Hakimi possède le profil parfait selon Leonardo.

D’après les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport, le dirigeant brésilien s’est déjà rapproché de l’entourage de l’international marocain. Arrivé en provenance du Real Madrid l’été dernier contre un chèque de 45 millions d’euros, le défenseur de 22 ans a tapé dans l'oeil de Leonardo. RMC Sport confirme l’information et précise que le PSG discute bien avec le défenseur de l’Inter. « Depuis quelques semaines, Leonardo, le directeur sportif parisien, est entré en contact avec l’entourage de Achraf Hakimi », explique Mohamed Bouhafsi de la radio métropolitaine. Le natif de Madrid est même devenu la priorité des rouge et bleu pour renforcer le côté droit de leur défense. Et de son côté, Hakimi n’est pas contre un transfert au PSG, bien au contraire.

La femme d’Achraf Hakimi veut vivre à Paris

Annoncé au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi ne dit pas non forcément à un départ de l’Inter Milan. De son côté, « l’Inter veut récupérer au moins 80 millions d’euros sur le marché des transferts cet été avec des ventes », assure RMC. Le club italien pourrait donc se laisser convaincre par une belle offre cet été. Mais les Rouge et Bleu feront face à une forte concurrence sur ce dossier. Le Bayern Munich et un autre club dont le nom n’a pas filtré étant aussi intéressés par Hakimi.

Qu’à cela ne tienne, le PSG a un atout majeur dans ce dossier. En effet, Foot Mercato révèle qu’outre le joueur lui-même, sa femme est également emballée par l'idée de rejoindre Paris. À moitié française, l'épouse de Hakimi rêve déjà de s’installer dans la capitale.

Affaire à suivre donc…