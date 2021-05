Real Madrid Mercato : Conte pour remplacer Zidane, c’est chaud

Publié par Timothée Jean le 28 mai 2021 à 06:00

En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Zinedine Zidane, le Real Madrid a sondé l’ancien entraineur de l’Inter Milan, Antonio Conte. Même si rien n'est encore bouclé, cette piste prend de plus en plus de l'épaisseur.

Real Madrid : Contact établi avec Antonio Conte

L’information circulait depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Zinedine Zidane n’est plus l’entraineur du Real Madrid. Le club espagnol a officialisé son départ ce jeudi à la mi-journée. « Le Real Madrid communique que Zidane a décidé de mettre fin à son actuelle étape en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le club respecte sa décision et le remercie pour son professionnalisme, son engagement, sa passion durant toutes ces années et pour ce que représente sa figure pour le Real. Zidane est l'un des grands mythes du Real et sa légende va au-delà de ce qu'il a été comme entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu'il est dans le coeur du madridisme et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison ».

L’entraineur français part donc après un second mandat aux commandes du banc madrilène et la direction du Real Madrid s’active pour trouver son successeur. Alors que Massimiliano Allegri était évoqué comme le grand favori pour remplacer Zizou, le tacticien italien devrait s'engager dans les prochaines heures avec la Juventus Turin. Le Real Madrid creuse alors une autre piste, celle menant à Antonio Conte.

Selon les informations de RMC Sport, le technicien italien, récemment parti de l’Inter Milan, est bien un sérieux candidat à la succession de Zinedine Zidane. La radio sportive révèle en effet l’existence de contacts entre Antonio Conte et des représentants madrilènes. Elle ajoute que l’entraineur de 51 ans avait déjà refusé une approche du club espagnol, mais il aurait depuis revu sa position. Libre depuis son départ de l’Inter Milan, Conte pourrait découvrir la Liga dans les prochaines semaines.

D’autres pistes pour remplacer Zidane

Mais Antonio Conte n’est pas le seul nom coché par la direction du Real Madrid pour remplacer Zizou. L'ancien buteur mythique des Merengues, Raul Gonzalez, qui dirige actuellement la Castilla avec succès, se retrouve logiquement dans le viseur de l'équipe première. Entraineur du PSG, Mauricio Pochettino est également annoncé à Madrid, mais cela reste très incertain.