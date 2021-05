PSG Mercato : La folle rumeur Zidane prend de l'épaisseur !

Publié par Chemssdine le 28 mai 2021 à 11:30

Ayant décidé de quitter le Real Madrid pour la deuxième fois, Zinédine Zidane n'a pas encore donné les raisons exactes de son départ du banc des Merengues. Une chose est sûre néanmoins, l'ancien Ballon d'Or veut reprendre du service et il pourrait même rejoindre le PSG, qui devrait se séparer de Mauricio Pochettino.

Le départ prévisible de Zidane du Real Madrid

Trois ans après l'été 2018, Zinédine Zidane quitte une nouvelle fois le Real Madrid. Après une belle saison durant laquelle il aura réussi à mener les Merengues en demi-finale de Champions League et à la deuxième place de Liga malgré un peu plus de 60 blessés au cours de l'année, Zizou a décidé de claquer la porte. Selon les médias espagnols, ce départ serait dû à de récentes tensions avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui auraient savonné la planche ces derniers mois. En tout cas, Zidane est libre comme l'air cet été et contrairement à 2018, cette décision ne ménerait pas à une année de césure, le Marseillais étant convoité par de nombreux clubs, dont le PSG.

Zidane au PSG, une rumeur pas si imprévisible

D'après de nombreux médias, le club parisien songerait sérieusement à se séparer de Mauricio Pochettino, dont les relations froides avec Leonardo et les résultats assez décevants auraient agacé le board du club. De plus, la Cadena COPE affirme que le Paris Saint-Germain pourrait passer à l'attaque pour recruter Zidane sur le banc des pensionnaires du Parc des Princes. En effet, l'ancien champion du monde aurait voulu attendre l'équipe de France, mais Didier Deschamps semble bien en place, et à la Juventus, les dirigeants piémontais auraient d'ores et déjà acté le rapatriement de Massimiliano Allegri. La seule option viable semble donc être le PSG, qui devra d'abord se débarrasser officiellement de Pochettino, qui pourrait retourner du côté de Tottenham.