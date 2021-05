Ligue 1 : Kombouaré et Garande réagissent à la victoire nantaise

Publié par Chemssdine le 28 mai 2021 à 05:00

Alors que des barrages épiques ont vu Niort se maintenir en Ligue 2 face à Villefranche, il est maintenant temps au FC Nantes et au Toulouse FC de se battre pour aller chercher le dernier billet pour la prochaine édition de Ligue 1. Et après le succès nantais à Toulouse, les deux coachs n'ont pas manqué de faire passer certains messages.

FC Nantes : Antoine Kombouaré savoure mais reste prudent

Quelle belle victoire du FC Nantes ! Face à une équipe toulousaine en deça de son niveau habituel, les Canaris ont su faire la différence à l'extérieur pour aller chercher une victoire (1-2) qui pourrait s'annoncer déterminante avant le match retour de ce dimanche. Pour Antoine Kombouaré, le coach nantais et ancien entraîneur du Téfécé, ce succès apporte beaucoup de confiance mais ne garantit encore rien : "Je suis super content de cette victoire, mais je suis très très vigilant, car je sais qu'en foot ce n'est jamais gagné d'avance. Il faut rester sérieux et humble, ça peut aller très vite. On s'attend à une réaction de Toulouse chez nous. Ce n'est pas par hasard la meilleure attaque de Ligue 2."

Toulouse FC : Garande veut encore croire à la Ligue 1

Du côté toulousain, la soupe à la grimace était servie ce soir. Patrice Garande, le coach des Pitchounes, est conscient de la contre-performance de ses joueurs mais veut encore leur faire comprendre que tout est possible dimanche : "Certes on a perdu 2-1, mais ça se joue sur deux matches. Je garde l'espoir qu'il se passe quelque chose si on joue à notre niveau. Dans le foot, tout est possible. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait garder espoir. On va se préparer pour le match retour. On s'est quand même créé des situations en étant mauvais, c'est pour ça que j'ai de l'espoir. Rien n'est fini, on est capable d'aller gagner à Nantes, ça, j'en suis sûr​. " Des propos qui renforcent l'intêret de la manche retour qui se jouera donc à Nantes ce dimanche.