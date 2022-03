FC Nantes Mercato : Un défenseur va prolonger avec le FCN

Publié par Jules le 25 mars 2022 à 10:45

Alors que le FC Nantes joue la première partie de tableau et est finaliste de Coupe de France, le FCN veut stabiliser son groupe pour la saison prochaine.

FC Nantes Mercato : Un cadre du vestiaire sur le point de prolonger

Après la saison catastrophique l'année dernière, qui a vu le FC Nantes lutter jusqu'aux barrages pour valider son maintien dans l'élite, le FCNrenaît de ses cendres cette saison et veut capitaliser sur sa bonne forme pour s'installer durablement dans la première partie de tableau. Pour ce faire, et même si le club pourrait enregistrer le départ de certains de ses cadres, Nantes veut conserver l'ossature de son équipe, tout en se renforçant pour la saison prochaine.

Ainsi, le club qui a déjà perdu Kolo Muani, signant libre à l'Eintracht Francfort, ne veut pas perdre gratuitement d'autres éléments importants de son effectif et aimerait prolonger le contrat de Fabio (31 ans). L'ancien latéral de Manchester United, qui peut évoluer sur les deux côtés de la défense nantaise devrait vraisemblablement prolonger son contrat avec le FC Nantes dans les prochains jours.

Le FC Nantes mène une vaste campagne de prolongation

Depuis plusieurs semaines, le FC Nantes cherche à faire prolonger les cadres de son équipe pour éviter l'hémorragie et ne pas voir certains de ses joueurs quitter le club gratuitement. Après Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto et Denis Petric, c'est donc au tour de Fabio de renouveler son contrat avec la Maison jaune. Et le dossier serait en très bonne voie.

Bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable pour Antoine Kombouaré, le Brésilien est très polyvalent et constitue un couteau suisse bien utile pour le coach nantais. D'après Ouest-France, les discussions entre le FC Nantes et l'international brésilien (2 sélections) seraient en bonne voie. Il s'agirait d'un contrat de courte durée qui pourrait être signé par les deux parties dans les prochains jours.