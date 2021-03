FC Nantes : Les Canaris de Kombouaré condamnés à l'exploit

Publié le 12 mars 2021 à 17:00

Le FC Nantes est 19e de Ligue 1 et la situation est plus que critique pour les Canaris. Et les choses vont encore se corser ce week-end, avec un déplacement au Parc des Princes, dimanche (21h). Les hommes d'Antoine Kombouaré ont peu de chances d'obtenir un résultat sur la pelouse des champions de France, mais espèrent que les joueurs de Mauricio Pochettino seront émoussés après leur huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone et avant un match de Coupe de France contre le LOSC, mercredi.

Antoine Kombouaré y croit toujours

La défaite contre le Stade de Reims a fait replonger le FC Nantes. C'était d'ailleurs la première de l'ère Kombouaré. "On a digéré cette contre-performance, cette énorme déception, a déclaré le coach de Nantes en conférence de presse. On s'est bien préparé à aller jouer contre le PSG. On s'attend à un match très difficile bien sûr mais on a envie de montrer le visage d'une équipe qui n'est pas 19e, de montrer de la personnalité. On espère qu'ils ne seront pas au mieux, parce que si le PSG joue à son niveau, ce sera très compliqué pour nous. On ne sait jamais, c'est la beauté du foot. Il faudra qu'on fasse un grand match."

Mais le FC Nantes peut-il vraiment espérer ne serait-ce qu'un point au Parc des Princes ? "Je vais vous répondre par une question : "Est-ce que vous pensez qu'on se déplacerait là-bas si on n'était pas capable de réaliser une performance ?", a posé Kombouaré. On y va avec l'idée de faire quelque chose. J'ai posé la question à mes joueurs. Si certains n'y croient pas, il ne faut même pas se déplacer, on envoie l'équipe réserve. On sait qu'on va beaucoup souffrir, défendre et courir. Je suis persuadé qu'on est capable de nous créer des situations, il y aura des opportunités. J'aimerais voir le visage d'une équipe conquérante quand même. Il faut montrer qu'on a des arguments pour leur poser des problèmes. J'ai envie de les sentir bien après le match face au PSG. Ils ont de bonnes sensations, ça travaille bien, les garçons sont investis. Il y a de la joie dans le travail, ça rigole mais ça bosse."

Le PSG émoussé contre le FC Nantes ?

Le FC Nantes pourrait d'ailleurs profiter d'un entre-deux pour le PSG, avec un match moyen mais usant contre le Barça, et un huitième de finale de Coupe de France à préparer contre le LOSC trois jours plus tard. "Je m'attendais à ce que le Barça montre un autre visage qu'à l'aller. Mais voir le PSG en difficulté comme ça a été le cas mercredi, je ne pensais pas. Oui, ils sont aujourd'hui 2es. Les années précédentes, au mois de mars, ils étaient déjà champions ou pas loin en mars. Cette année est plus difficile pour le PSG. Eux sont moins bons, c'est vrai, mais il faut louer aussi les performances de Lille, Lyon et Monaco, qui ont élevé leur niveau de jeu."

Et ce sera un match particulier pour Antoine Kombouaré, qui a bien connu le club de la capitale en tant que joueur et entraîneur. "Avec le temps... (Il soupire). C'est encore plus aujourd'hui match comme un autre. Aujourd'hui, on est 19es. Ma préoccupation est de savoir comment on va se comporter là-bas, si on sera capable de répondre présent et si on sera assez solide pour ramener quelque chose de ce difficile déplacement. Oui. Je mentirais si je disais l'inverse. Nantes et le PSG sont deux clubs à part pour moi, même si j'en ai fait plein d'autres. Je suis fier de mon parcours, même si on aspire toujours à entraîner des clubs de très haut niveau."













Par Matthieu