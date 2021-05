OM Mercato : C’est fait, une autre signature officialisée !

Publié par Timothée Jean le 28 mai 2021 à 12:00

Le mercato estival n’ouvre ses portes que le 9 juin prochain, mais l’ OM s’active déjà pour renforcer son effectif. En attendant de finaliser le dossier Gerson, le club phocéen vient déjà de boucler une première signature en interne.

OM Mercato : Un nouveau contrat pour Alvaro Gonzalez !

La nouvelle était dans les tuyaux depuis quelques semaines, tant Alvaro Gonzalez semble attaché à l’Olympique de Marseille et reste un taulier de la défense phocéenne. Mais elle est désormais officielle. ! L’OM vient en effet d’annoncer que le défenseur central espagnol a prolongé son contrat d'une année supplémentaire. Il est désormais lié à l’Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024.

Arrivé à l'été 2019 en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez n’a pas caché sa joie de signer un an de plus à Marseille. « J’ai beaucoup parlé avec le club, j'ai 31 ans, ce sont mes dernières années au plus haut niveau, ce sont les plus importantes pour moi, je me sens dans la meilleure forme de ma carrière, je vais profiter de Marseille, de ce club, c'est pour ça qu'on a décidé de signer un an de plus », a-t-il confié aux médias officiels de l'écurie olympienne.

Une belle récompense pour le soldat marseillais

Rappelons qu'Alvaro Gonzalez a été recruté définitivement par l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, après une première saison convaincante en prêt. Depuis son arrivée dans la cité phocénne, l'Espagnol de 31 ans est devenu le nouveau leader défensif de l’équipe marseillaise et fait désormais figure de cadre au sein du projet McCourt. Cette saison, Alvaro Gonzalez a disputé 40 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Des statistiques qui ont visiblement convaincu les dirigeants marseillais de récompenser le défenseur central espagnol.