OM Mercato : Gerson à Marseille, le dénouement est proche !

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2021 à 15:00

À quelques semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts, l’ OM accélère pour boucler le dossier Gerson. Et aux dernières nouvelles, la signature du milieu de terrain brésilien en faveur de l’Olympique de Marseille devrait aboutir dans les prochaines heures.

OM : Fin du feuilleton Gerson ce vendredi ?

Après un premier contact entre Flamengo et la délégation de l’Olympique de Marseille conduite par le président Pablo Longoria, les deux parties savent plus ou moins à quoi s'en tenir à présent pour Gerson. D’après la presse brésilienne, il paraît fort probable que les dirigeants marseillais et brésiliens procèdent au transfert du milieu de terrain.

Le média Globoesporte indique en effet que les négociations entre l’ OM, Flamengo et les représentants du joueur de 24 ans ont bien avancé ces derniers jours et cette opération pourrait se boucler « d’ici vendredi ». La signature du milieu de terrain brésilien à l’OM pourrait donc intervenir dans moins de 24 heures.

OM : 30 M€ pour Gerson

De son côté, Gerson aurait déjà répondu favorablement à la proposition marseillaise. Il ne resterait plus que la décision de son club pour boucler le deal. Le média brésilien explique ainsi que Flamengo continue d’analyser l’offre transmise par Pablo Longoria, mais devrait donner sa réponse définitive à l’OM ce vendredi à l’issue de la rencontre de Copa Libertadores face au Velez Sarsfield.

En quête de renfort pour son milieu de terrain, l'OM reste très optimiste quant à l’issue de ce dossier. Le club phocéen devrait débourser environ 30 millions d'euros (bonus compris), avec un pourcentage pour Flamengo sur une future revente, afin de s'attacher les services du Brésilien. L’ancien joueur de l’AS Rome devrait, quant à lui, signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026, avec l’OM. Le club phocéen est donc proche de s’offrir sa première recrue estivale.