OM Mercato : Valère Germain lâche sa réponse à Montpellier

Publié par Timothée Jean le 28 mai 2021 à 16:30

Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM, Valère Germain intéresserait fortement le Montpellier HSC. Mais le buteur français a fait un message assez clair quant à la suite de sa carrière.

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, Valère Germain a vu sa situation se détériorer de plus en plus à Marseille. Il est devenu numéro trois dans la hiérarchie des attaquants de l’Olympique de Marseille, derrière Arkadiusz Milik et Dario Benedetto. Et le club phocéen n’a pas l’intention de prolonger son bail expirant le 30 juin prochain.

Sachant que le club ne compte plus sur lui pour la saison prochaine, Valère Germain devra trouver un nouveau challenge sous d’autres cieux. Sa situation contractuelle a d’ailleurs attiré l’attention d’un club de Ligue 1. Le Montpellier HSC semble intéressé par le buteur marseillais et serait déjà passé à la vitesse supérieure pour le recruter gratuitement cet été. Le MHSC aurait soumis une proposition de contrat au joueur de 31 ans. Une information vite démentie par l’ancien Monégasque. « Je lis beaucoup de fausses informations sur internet. Pour l’instant, je n’ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d’un autre club », a-t-il confié ce vendredi lors d’une interview accordée à La République du Centre.

OM : Germain veut rebondir à l’étranger, mais…

À en croire Valère Germain, rien n’est encore acté pour son avenir. L’ancien Monégasque a néanmoins une idée précise pour la suite de sa carrière : il veut découvrir un championnat étranger la saison prochaine. « À ce stade de ma carrière, j’aimerais vivre une expérience à l’étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture », a-t-il conclu, tout en n'écartant pas un possible retour à Monaco, à Nice ou encore à Marseille, « si une opportunité intéressante se présente ».