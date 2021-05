PSG Mercato : Leonardo discute avec un entraîneur de renom

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 19:00

La possibilité de voir Mauricio Pochettino s’en aller du PSG cet été existe. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a déjà entamé des manoeuvres souterraines pour mettre éventuellement la main sur un nouvel entraîneur.

Mauricio Pochettino vers un départ surprise cet été ?

Le Paris Saint-Germain s’inquiète désormais pour l’avenir de Mauricio Pochettino. Dans son édition du jour, Le Parisien assure que « personne ne peut être certain que l’Argentin sera encore le coach du PSG le 5 juillet, date de reprise de l’entraînement. Le PSG dément et l’entraîneur, lui, laisse dire. Selon nos informations, les Spurs du président Daniel Levy et l’Argentin discutent bien d’un éventuel retour à Londres. Le technicien ne ferme pas la porte à cette idée. Il serait déçu de ses cinq premiers mois dans la capitale, avec en particulier une relation tourmentée avec Leonardo ».

Au club, aucun joueur n’a été averti d’un départ par l’intéressé lui-même ou par la voix d’un membre de l’état-major. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, Pochettino peut donc créer la surprise en claquant la porte du PSG cet été. Pour pallier un tel scénario, Leonardo a contacté un entraîneur de renom dans l’optique de l’installer sur le banc du Paris SG en cas de départ de l’Argentin.

Mercato PSG : Antonio Conte contacté pour succéder à Pochettino ?

D’après les toutes dernières informations de La Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a directement contacté Antonio Conte pour connaître ses intentions après son départ à l’amiable de l’Inter Milan. Leonardo a ainsi sondé le terrain auprès de l’entraîneur italien pour savoir si une arrivée au PSG peut être un challenge excitant pour lui au cas où Mauricio Pochettino venait à retourner à Tottenham. Malgré le démenti du club, le PSG se prépare donc à un probable départ de son entraîneur.

Affaire à suivre...