OM Mercato : Retour de Radonjic, la mauvaise nouvelle tombe !

Publié par Timothée Jean le 28 mai 2021 à 21:30

L'OM vient de recevoir une mauvaise nouvelle avec le probable retour de Nemanja Radonjic dans la cité phocéenne. Le Hertha Berlin refuse de lever l'option d'achat pour un transfert définitif du joueur qui lui a été prêté par l'Olympique de Marseille.

OM : Radonjic trop cher pour Hertha Berlin ?

Le mercato estival s’annonce difficile et mouvementé à l’Olympique de Marseille. Outre les départs de Florian Thauvin et de Hiroki Sakai, le club phocéen compte se débarrasser de plusieurs joueurs cet été. L’objectif des dirigeants marseillais est bien entendu de faire baisser la masse salariale et surtout renflouer les caisses du club avant le début de leurs emplettes pour ce mercato estival. C’est dans cette perspective que l’ OM espère toucher un joli chèque pour le transfert définitif de Nemanja Radonjic.

En effet, l’ailier serbe a été prêté lors du dernier mercato estival passé au Hertha Berlin où il a réalisé de belles prestations en Bundesliga. Des performances assez bonnes pour convaincre les dirigeants allemands de lever son option d’achat estimée à 12 millions d’euros ? Pas si sûr… Ces derniers jours, la tendance était à un transfert définitif de Nemanja Radonjic en Allemagne, mais Kicker apporte des informations contradictoires sur ce dossier ce vendredi.

Confronté à des soucis financiers, le club allemand aurait finalement refusé de lever l’option d’achat de Nemanja Radonjic. Après un prêt de six mois en Bundesliga, le milieu offensif devrait donc revenir à l’Olympique Marseille où il ne fait pas l’unanimité à moins de trouver un autre club.

Un transfert au rabais envisagé par les Marseillais ?

Toutefois, le club berlinois ne désespère pas puisqu'il a une idée pour conserver Nemanja Radonjic. Le quotidien allemand assure que le Hertha Berlin souhaite négocier avec le club Marseillais pour obtenir une ristourne ou une prolongation du prêt de l'attaquant serbe. Les Allemands comptent entamer les discussions dans ce sens dans les prochains jours, selon cette source. Reste à savoir si les dirigeants de l’ OM seront prêts à baisser prix de Nemanja Radonjic pour s'en débarrasser.