Mercato OM : Un attaquant fait un aveu sur son départ de Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2022 à 16:18

Considéré comme indésirable à l’ OM, Nemanja Radonjic a rejoint le Torino cet été. L'attaquant serbe a fait un aveu surprenant sur son départ de Marseille.

Mercato OM : Le sacrifice de Radonjic pour quitter Marseille

Désireux d’alléger son effectif imposant, l’Olympique de Marseille est parvenu à se débarrasser d’une douzaine de joueurs lors du mercato estival. Beaucoup de ces départs ont été réalisés sous la forme d’un prêt. Si certains de ces joueurs prêtés doivent revenir à l’ OM à l’issue de la saison en cours, d’autres en revanche devraient poursuivre leur aventure au sein de leur nouvelle écurie. C’est notamment le cas de Nemanja Radonjic qui réalise des débuts intéressants au Torino FC.

Arrivé à l’OM en août 2018, l’international serbe n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Il a enchainé des prêts ces dernières années, au Hertha Berlin puis à Benfica Lisbonne, avant de rebondir à Turin. Heureux au sein de son nouveau club, Nemanja Radonjic est revenu sur les circonstances de son départ de Marseille. Le joueur de 26 ans assure qu’il a accepté de sacrifier son salaire afin de quitter le navire marseillais, où il était considéré comme un flop.

« J'ai tout fait pour rejoindre le Torino, je voulais retourner en Italie et travailler avec Juric. J'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire (..) c'est le meilleur moment de ma carrière », a-t-il confié dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

Nemanja Radonjic ne reviendra pas à Marseille

Absent des plans de l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic retrouve des couleurs dans le championnat italien. Il est heureux au Torino et ne devrait pas retourner à Marseille. Et pour cause, la direction du club turinois compte lever son option d’achat obligatoire d’ici la fin de la saison. « On va racheter Radonjic à l'OM, il sera définitivement notre joueur », avait récemment confié le directeur technique du Torino, Davide Vagnati. Après quatre saisons passées à Marseille, l’international serbe devrait être transféré définitivement au Torino. Une bonne nouvelle pour la direction marseillaise qui récupérera une somme intéressante sur son départ.