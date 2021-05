OM Mercato : Mattéo Guendouzi donne sa priorité à Marseille

Publié par ALEXIS le 29 mai 2021 à 12:00

Mattéo Guendouzi pourrait faire son retour en Ligue 1 où il est sur la liste de l’ OM, en quête de renfort dans son entrejeu. Le milieu de terrain d’Arsenal privilégie l’intérêt du club phocéen comparativement à ceux de clubs espagnols.

À l’ OM, le dossier prioritaire du moment est celui du Brésilien de Flamengo, Gerson. Toutefois, la piste Mattéo Guendouzi est bien réelle. Pablo Longoria ne lâche pas le milieu de terrain en difficulté à Londres. Selon les informations de Foot Mercato, le président de l’Olympique de Marseille et l’entraîneur Jorge Sampaoli ont noué des contacts avec l’international Espoir Tricolore en vue de son transfert.

Inscrit dans les petits papiers du Betis Séville, de Villarreal et du FC Valence, Mattéo Guendouzi a donné sa priorité à la Ligue 1 et à l’ OM, d’après la source. Il souhaite en effet relancer sa carrière en France après son expérience en Premier League et en Bundesliga. Il faut rappeler que le joueur de 22 ans a passé la saison dernière au Hertha Berlin (en Allemagne), en prêt. À Arsenal, il reste encore un an de contrat à Mattéo Guendouzi. Cependant, il ne souhaite pas retourner à Londres où Mikel Arteta ne compte pas sur lui.

Le prix de Guendouzi, le gros obstacle ?

Le manager des Gunners est disposé à transférer l’ancien joueur du FC Lorient lors du mercato estival, mais l' OM n’a pas toutes les cartes en main pour le recruter. La valeur marchande de l'international français est estimée à 20 M€ par Transfermarkt. Cependant, le club phocéen pourrait avoir une petite fenêtre de tir. Vu que le contrat de Mattéo Guendouzi à Arsenal prend fin en juin 2022, ma direction du club devrait être flexible sur l’indemnité du transfert du joueur.