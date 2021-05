OM Mercato : Guendouzi, une bonne nouvelle vient de tomber !

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2021 à 19:30

Mattéo Guendouzi fait partie des nombreuses cibles associées à l’ OM cet été. Et le club marseillais a un joli coup à jouer sur un milieu de terrain d’Arsenal.

Arsenal prêt à céder Mattéo Guendouzi à l' OM ?

À l’approche du prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille semble proche de boucler le transfert de Gerson. Le club marseillais a visiblement fait du Brésilien sa grande priorité pour renforcer son milieu de terrain. Mais Gerson pourrait être accompagné par Mattéo Guendouzi à ce poste.

Depuis plusieurs mois maintenant, la presse a fait de l’international espoir de 22 ans le deuxième objectif de l’ OM pour le mercato estival. Les médias locaux se montrent d’ailleurs très optimistes quant à une éventuelle arrivée du jeune tricolore à Marseille cet été. Un sentiment renforcé par la récente décision d’Arsenal concernant l’avenir de Mattéo Guendouzi.

Selon les informations de La Provence, les Gunners se sont résolus à vendre Mattéo Guendouzi. Il faut dire que le milieu de terrain ne rentre plus dans les plans du club londonien. Et comme son prêt à Hertha Berlin s'achève le 30 juin prochain, Arsenal voudrait se séparer de lui afin d'éviter un départ gratuit dans un an. Par conséquent, la porte semble grande ouverte pour l’ OM dans ce dossier.

Un prix trop élevé pour l’ OM ?

Relégué sur le banc d’Arsenal, le capitaine des Bleuets a passé toute la saison en prêt du côté du Hertha Berlin. Cela n’empêche pas son club propriétaire d'exiger un joli chèque pour son transfert. Arsenal réclamerait environ 20 millions d'euros. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille a réellement l’intention d’aligner un tel montant pour s’offrir Guendouzi. Une éventuelle vente de Boubacar Kamara pourrait sans doute financer son arrivée. Pour l’heure, les Marseillais ont un sérieux coup à jouer sur cette piste, mais ne sont toujours pas passés à l’offensive pour l’ancien Lorientais.