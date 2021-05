ASSE Mercato : Une pépite à moins d'1 M€ dans le viseur

Publié par Ange A. le 30 mai 2021 à 07:30

Renforcer son secteur offensif à moindre coût sera l’un des défis de l’ ASSE cet été. Selon la presse turque, les Verts ont identifié une piste prometteuse et à moindre coût.

L’ ASSE flaire un joli coup en Turquie

Après avoir prolongé les contrats de nombreux jeunes, l’AS Saint-Étienne active ses réseaux pour se renforcer. Comme lors des deux derniers mercatos, renforcer la défense et l’attaque sera la priorité de l’ ASSE lors de la prochaine fenêtre des transferts. Prêté avec option d’achat aux Verts par l’Olympiakos, Pape Abou Cissé devrait retourner en Grèce. Les dirigeants stéphanois ne disposent pas de moyens pour lever l’option d’achat du défenseur central sénégalais estimée à 13 millions d’euros. Quelques pistes à moindre coût en Ligue 2 et même à l’étranger sont évoquées pour remplacer le défenseur de 25 ans. En attaque, Claude Puel va tourner la page du flop Anthony Modeste également arrivé en hiver. Le coach stéphanois pourrait accueillir un jeune attaquant turc cet été.

Les Verts proches d’une signature à moins d’1 M€ ?

Le journaliste turc Ertan Süzgün assure en effet que l’AS Saint-Étienne s’intéresse à Enis Destan. Âgé de 18 ans, l’avant-centre est sociétaire d’Altinordu en D2 turque. Il a été l’une des surprises de l’année en Turquie. L’international U21 turc a terminé la saison avec 14 buts et 3 passes décisives en 30 apparitions. Formé au club, il est encore sous contrat jusqu’en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 900 000 euros sur Transfermarkt. Au vu de ses performances, Enis Destan dispose d’autres prétendants en dehors de l’ ASSE. En France, le Lille OSC (très abonné à la filière turque) serait notamment intéressé par le crack. Les Girondins de Bordeaux suivraient également le joueur d’Altinordu. À l’étranger les Allemands du RB Leipzig, les Belges de Bruges et d’Antwerp seraient aussi sur ses traces. Aux Verts de se montrer convaincants dans ce dossier.