ASSE Mercato : Ça se complique pour deux pistes en défense

Au vu de ses ressources financières limitées, l’AS Saint-Étienne aura du mal à signer des joueurs cet été. Deux défenseurs pistés par l’ ASSE pourraient lui filer sous le nez dans les semaines à venir.

L’ ASSE dans le dur en attendant un repreneur

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sur le départ, l’AS Saint-Étienne attend un nouvel investisseur. Alors que la vente de Saint-Étienne est à la traîne, le club aura encore des difficultés à réaliser un bon mercato. Comme l’avait indiqué Claude Puel, il sera notamment question pour les Verts de scruter les joueurs en fin de contrat et ceux avec une valeur marchande à la portée du club ligérien. À ce sujet, l’ ASSE dispose de deux pistes pour renforcer son arrière-garde. Prêté au FC Lorient par l’Inter Milan, Andreaw Gravillon ne sera pas conservé par les Merlus. Les Nerazzurri ne comptent pas non plus sur le défenseur central et envisagent encore un prêt, voir son transfert pour engranger des revenus. Outre Gravillon, le club ligérien suit également Christopher Operi. Le latéral gauche sera libre cet été après l’expiration de son contrat à Châteauroux.

Deux pistes à oublier pour les Verts ?

Mais comme le révèle But Football, l’AS Saint-Étienne ne sera pas en mesure de boucler l’une de ses signatures. S’agissant d’Andreaw Gravillon, l’Inter Milan attendrait un montant proche des 5 millions d’euros pour se séparer du Guadeloupéen. Comme le FC Lorient, l’ ASSE ne dispose pas d’autant de liquidités pour mettre la main sur le défenseur central de 23 ans. Quant à Christopher Operi, le média en ligne croit savoir que Saint-Étienne est déjà largué dans ce dossier. La source indique que les Verts veulent d’abord faire de la place avant d’accueillir le latéral de 24 ans. Mais avec le retour en grâce de Miguel Trauco, un départ du Péruvien ne semble plus d’actualité comme l’été dernier. Le SCO Angers et la Gantoise (D1 belge) seraient désormais mieux placés pour recruter le natif d’Abidjan.