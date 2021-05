OM Mercato : Une recrue du RC Lens intéressée par Marseille

Publié par Ange A. le 31 mai 2021 à 10:30

Avec les nombreux départs annoncés cet été, l’Olympique de Marseille prospecte sur le marché des transferts. L’ OM souhaite notamment recruter Seko Fofana. Le milieu ivoirien a rejoint les Sang et Or lors du dernier mercato estival.

Fofana courtisé pour la succession de Kamara à l’ OM

L’Olympique de Marseille veut du renfort au milieu de terrain. Avec le possible départ de Boubacar Kamara, l’ OM a déjà activé des pistes pour le prochain mercato. Outre l’épineux dossier Gerson, dans lequel il est fortement concurrencé, Pablo Longoria creuserait une autre piste en Ligue 1. RMC Sport révélait un intérêt de Marseille pour Seko Fofana. Le milieu de 26 ans a rejoint le RC Lens l’été dernier en provenance de l’Udinese. Son contrat avec les Sang et Or est valide jusqu’en 2024. Une situation qui n’effraie pas le club phocéen. Celui-ci aurait déjà amorcé les discussions pour un transfert de Fofana cet été. Le principal intéressé aurait même déjà tranché au sujet de son avenir.

La position de Seko Fofana connue

Si le RC Lens se montre retissant, Seko Fofana serait ouvert à un transfert à Marseille. « Le dernier nom c’est Seko Fofana mais Lens en demande 20M€, le joueur a envie d’y aller », a révélé Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC. Recruté à 10 millions d’euros l’été dernier, l’international ivoirien (4 sélections/1 but) est la recrue la plus chère de l’histoire du club. Il a répondu aux attentes placées en lui cette saison. Diminué par les pépins physiques en début de saison, le milieu de terrain a fini par s’imposer dans le collectif de Franck Haise. Il a disputé 32 matchs (dont 26 titularisations) avec le promu pour 2 buts et 4 passes décisives. De quoi séduire l’ OM qui a besoin de renfort pour son entrejeu.