LOSC Mercato : Un international français proche de signer ?

Publié par Melvin le 31 mai 2021 à 15:00

En remportant le championnat de France, le LOSC a magnifiquement conclu sa saison. Néanmoins, le prochain mercato estival sera celui de tous les dangers pour les dogues. Plusieurs joueurs, notamment Zeki Celik et Jonathan Ikone sont courtisés par plusieurs grands clubs européens. Le club nordiste a déjà des pistes pour les remplacer.

Direction le LOSC pour Alassane Pléa ?

Pour remplacer l'ailier français, le LOSC cible un international français. En effet, lors d'une interview accordée au Canal football club, l'attaquant du Borussia Monchenglabach, Alassane Pléa, a ouvert la porte à une arrivée à Lille. "Mon avenir ? Je n'ai encore rien décidé. Mon conseiller m'a parlé des intérêts qu'il y a en France, c'est vrai. Il y aura peut-être un retour en Ligue 1, on verra bien [...] Le LOSC ? Oui ce serait bien. Je n'ai jamais eu la chance de jouer à Lille. Pourtant, c'est à deux minutes de chez moi, de chez mes parents. Ce serait vraiment quelque chose de spécial pour moi de pouvoir jouer devant tous mes amis et toute ma famille", a-t-il indiqué à nos confrères. Une opération d'envergure tant le natif du LOSC a été performant en Ligue des Champions (5 buts et 4 passes décisives en 8 matchs). L'ex joueur de l'OGC Nice est évalué à 25 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Laurent Blanc en pole position pour entraîner le LOSC

Outre l'effectif, le club présidé par Olivier Létang se cherche un nouvel entraîneur suite au départ de Christophe Galtier. Et il se pourrait bien que le LOSC tienne son nouvel homme fort. En effet, d’après les informations du média qatari Stad Doha, Laurent Blanc va quitter Al-Rayyan pour le nord de la France. Six mois seulement après son arrivée au Qatar, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a donné son accord au président du LOSC avec qui il a collaboré au Paris Saint-Germain de 2013 à 2016. Une arrivée qui devrait rapidement être effective du fait de l'ampleur du chantier qui l'attend.