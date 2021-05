PSG Mercato : Real Madrid, la décision de Sergio Ramos est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2021 à 12:30

Dans le viseur du PSG, Sergio Ramos n’a pas encore fait de déclaration sur son avenir. Ce lundi, la presse espagnole a lâché une bombe sur la situation du défenseur du Real Madrid.

Échec des négociations entre Sergio Ramos et le Real Madrid

À la recherche d’un défenseur central de classe mondiale pour compenser le départ de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain tente le gros coup Sergio Ramos. Libre à compter du 30 juin prochain, l’international espagnol n’a pas toujours pas prolongé son bail avec le Real Madrid. Les dirigeants du PSG veulent donc profiter de cette situation pour s’offrir les services du légendaire capitaine des Merengues. Cela tombe bien puisque la presse madrilène annonce le départ du joueur de 35 ans ce matin.

D’après les toutes dernières informations de la Cadena Cope, les négociations entre Ramos et la direction du Real Madrid ont échoué. Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, le champion du monde 2010 se dirige vers un départ inéluctable de la Maison Blanche. « Sergio Ramos ne restera pas au Real Madrid, puisqu’il n’a pas été possible de trouver un accord pour prolonger son contrat. Le défenseur a indiqué au club qu’il n’acceptera pas la proposition de prolongation et qu’il ira dans un autre club européen », a indiqué la radio espagnole. Une belle ouverture pour le PSG ?

Sergio Ramos en route pour le PSG ?

Il y a quelques semaines, un journaliste qatari, bien introduit dans les arcanes du Paris Saint-Germain, avait annoncé un accord entre Sergio Ramos et le club de la capitale. Pour convaincre l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, les dirigeants parisiens lui ont offert un contrat de deux saisons avec une troisième en option et un salaire de 15 millions d’euros annuels.

Une information confirmée en France par le site spécialisé Parisfans, qui assure que Sergio Ramos a « entre ses mains une proposition du Paris SG. Laquelle est pour 2 saisons, soit jusqu’en 2023, avec un salaire de 10 millions d’euros bruts par saison. Comme souvent, des primes s’ajoutent à cette somme ». Après seize années passées au Real Madrid, le natif de Camas pourrait donc débarquer à Paris cet été. Affaire à suivre…